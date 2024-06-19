Справедливі відключення в Києві: у ДТЕК розповіли, що змінилося

Компанія закликає киян з розумінням поставитися до ситуації

У Києві суттєво скоротили перелік багатоповерхівок, які не відключаються від електропостачання під час дії графіків стабілізаційних відключень. Тобто, які були під’єднані до ліній критичної інфраструктури.

Про це повідомили в компанії ДТЕК. Станом на жовтень 2022 року таких багатоповерхівок було 1497, це становило 12% від загальної кількості житлових будинків столиці.

Наразі кількість таких будинків скоротилася втричі – до 510, що складає лише 4% загального числа.

Як пояснюють в ДТЕК, зменшення кількості абонентів, які не підпадають під обмеження, стало можливим завдяки спільним зусиллям з київською владою. Такі заходи потрібні для того, щоб відключення були максимально справедливими для всіх.

Компанія закликає киян з розумінням поставитися до ситуації та за можливості скоротити споживання електроенергії в пікові години, щоб допомогти збалансувати навантаження на мережу.

Нагадуємо, що у середу, 19 червня, по всій Україні будуть застосовувати графіки відключень світла. Вони діятимуть впродовж всієї доби.

Причиною цього рішення є ріст споживання електроенергії. Це пов’язано зі спекотною погодою. Графік відключень актуальний для побутових та промислових споживачів.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Укренерго" пояснили, як і чому хмари впливають на відключення світла. В Україні зовсім немає резерву.