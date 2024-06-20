Курс стоит на месте: что происходит с долларом в киевских обменниках

За сутки стоимость валюты почти не изменилась

На валютном рынке наблюдается более-менее стабильная ситуация. Курс доллара в обменниках колеблется в пределах 40,30–41,00 гривны.

Евро остановился на отметке около 44 гривен. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 20 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 40,53 грн

Евро (EUR): 43,57 грн

Злотый (PLN): 10,06 грн

Канадский доллар (CAD): 29,57 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,84 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 40,88 грн

Евро (EUR): 44,14 грн

Злотый (PLN): 10,09 грн

Канадский доллар (CAD): 29,81 грн

Швейцарский франк (CHF): 46,25 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,46 грн — продажа 40,96 грн

Евро (EUR): покупка 43,44 грн — продажа 44,18 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за минувшие сутки упал на несколько копеек.

Покупка: 40,84 грн

Продажа: 40,91 грн

Ранее "Телеграф" писал, насколько может опуститься курс доллара на этой неделе. Предполагается умеренное снижение спроса на американскую валюту по всем показателям.