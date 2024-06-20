Курс стоит на месте: что происходит с долларом в киевских обменниках
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За сутки стоимость валюты почти не изменилась
На валютном рынке наблюдается более-менее стабильная ситуация. Курс доллара в обменниках колеблется в пределах 40,30–41,00 гривны.
Евро остановился на отметке около 44 гривен. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 20 июня Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 40,53 грн
Евро (EUR): 43,57 грн
Злотый (PLN): 10,06 грн
Канадский доллар (CAD): 29,57 грн
Швейцарский франк (CHF): 45,84 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 40,88 грн
Евро (EUR): 44,14 грн
Злотый (PLN): 10,09 грн
Канадский доллар (CAD): 29,81 грн
Швейцарский франк (CHF): 46,25 грн
Курс в банках
Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.
Доллар США (USD): покупка 40,46 грн — продажа 40,96 грн
Евро (EUR): покупка 43,44 грн — продажа 44,18 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за минувшие сутки упал на несколько копеек.
Покупка: 40,84 грн
Продажа: 40,91 грн
Ранее "Телеграф" писал, насколько может опуститься курс доллара на этой неделе. Предполагается умеренное снижение спроса на американскую валюту по всем показателям.