НБУ скоротить підтримку гривні: в яких межах коливатиметься курс долара найближчими днями

Аналітик дав прогноз

Протягом цього робочого тижня курс долара в банках перебуватиме в межах 39,95-41,45 гривні, а в обмінниках коливатиметься в коридорі 40,10-41,35 гривні. Національний банк України продовжить виходити на ринок з інтервенціями, але обсяги впливань, якими він підтримує гривню, знизяться.

На міжбанку котирування долара складатиме 40,15-40,95 гривні. Такий прогноз дав аналітик Олексій Козирев.

За його словами, чисельна кількість обмінних пунктів виставлятимуть різницю між курсом продажу та покупки долара в межах від 20 до 30 копійок.

Тому готівковий долар у банках складатиме від 39,95 до 41,45 гривні, а в обмінниках фінкомпаній — від 40,10 до 41.35 гривні.

"НБУ продовжить активно виходити на торги з інтервенціями з продажу долара. Але з огляду на початок періоду бюджетних платежів у бізнесу, обсяги необхідних вливань для підтримки курсу гривні на торгах дещо скоротяться", — резюмує Козирев.

Курс долара в Україні станом на 19 червня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 19 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,46 грн (купівля) та 40,98 (продаж). Готівковий курс — 40,85 (купівля) та 40,94 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,54 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наскільки може знецінитись гривня до кінця 2024 року.