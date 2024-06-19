Графіки відключень у Києві: у ДТЕК розповіли, чи вимикатимуть світло в четвер

Фахівці прогнозують високий рівень споживання

У четвер, 20 червня, у Києві та області застосовуватимуть погодинні графіки відключень світла. Діятимуть вони впродовж всієї доби.

Так, світло вимикатимуть з 00:00 до 24:00. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

У енергосистемі прогнозується значний дефіцит. Причиною стане високий рівень споживання електроенергії через спеку та робочі дні.

Обмеження діятимуть як для промислових, так і для побутових споживачів. Не перериватимуть тільки енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури.

Зазначимо, в "Укренерго" розповідали, що орієнтовно, значний дефіцит спостерігатиметься до кінця липня, поки з планового ремонту не вийдуть енергоблоки атомних електростанцій. У компанії попереджали, що графіки відключень діятимуть особливо у вечірні години.

Українців закликають користуватися електрикою економно. Щоб зменшити дефіцит використовуйте енергомісткі прилади не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.

Нагадуємо, що переглянути графіки відключення світла можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно зробити декілька кроків:

Перейти на сайт ДТЕК.

Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві втричі скоротили перелік багатоповерхівок, які були під’єднані до ліній критичної інфраструктури. У ДТЕК розповідають, що роблять все, щоб графіки відключення були максимально справедливими для всіх споживачів.