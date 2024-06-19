Графіки відключень у Києві: у ДТЕК розповіли, чи вимикатимуть світло в четвер
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Фахівці прогнозують високий рівень споживання
У четвер, 20 червня, у Києві та області застосовуватимуть погодинні графіки відключень світла. Діятимуть вони впродовж всієї доби.
Так, світло вимикатимуть з 00:00 до 24:00. Про це повідомили в компанії ДТЕК.
У енергосистемі прогнозується значний дефіцит. Причиною стане високий рівень споживання електроенергії через спеку та робочі дні.
Обмеження діятимуть як для промислових, так і для побутових споживачів. Не перериватимуть тільки енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури.
Зазначимо, в "Укренерго" розповідали, що орієнтовно, значний дефіцит спостерігатиметься до кінця липня, поки з планового ремонту не вийдуть енергоблоки атомних електростанцій. У компанії попереджали, що графіки відключень діятимуть особливо у вечірні години.
Українців закликають користуватися електрикою економно. Щоб зменшити дефіцит використовуйте енергомісткі прилади не в пікові години з 17:00 до 00:00, а вдень.
Нагадуємо, що переглянути графіки відключення світла можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно зробити декілька кроків:
- Перейти на сайт ДТЕК.
- Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".
- Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві втричі скоротили перелік багатоповерхівок, які були під’єднані до ліній критичної інфраструктури. У ДТЕК розповідають, що роблять все, щоб графіки відключення були максимально справедливими для всіх споживачів.