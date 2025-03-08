У Києві скаржаться на забруднене повітря: що відбувається

Ситуація з повітрям у столиці не виглядає здоровою

У Києві погіршилась якість повітря. Індекс якості повітря (AQI) у деяких районах столиці помітно погіршився.

Про це свідчить низка профільних сервісів для перевірки показників забруднення частинками PM2.5. У тому числі SaveEcoBot, IQair і Waqi.

На картах нижче видно, що в основному забруднення спостерігається на лівому березі та у Броварах. Але деякі карти показують, що подібне можна спостерігати також на заході та південному заході столиці.

Як відомо, частинки PM2.5 це будь-які тверді об’єкти, діаметр яких не перевищує 2,5 мікрометра. Вони легко потрапляють у дихальні шляхи, що як мінімум загрожує дискомфортом.

Ця класифікація не говорить про те, частки чого знаходяться в повітрі. Тобто це може бути звичайний пил, пилок рослин або частинки, що містяться у вихлопних газах.

Крім того, традиційно з настанням весни та теплої погоди, жителі приватного сектору та сіл проводять прибирання дворів та спалюють сміття. Хоча це зазвичай намагаються припиняти співробітники поліції, але звичка нікуди не поділася. До слова, на це звернули увагу й користувачі мережі.

Крім того, великий вплив на чистоту повітря має кількість транспортних засобів. Для Києва забруднення повітря через велику кількість автомобілів чимось новим не є.

Концентрація PM2.5 у таких концентраціях, як нині спостерігаються у столиці, вважається нездоровим рівнем. Зазвичай у таких випадках рекомендують закрити вікна та зволожити повітря у кімнаті.

Як повідомлялося раніше, 8 березня забруднення повітря спостерігалося також в Івано-Франківську, Білій Церкві, Дніпрі та Черкасах.