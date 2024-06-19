У Києві демонтували популярний McDonald’s: що відбувається на місці будівництва (відео)

На ресторан чекає масштабна реконструкція

У Києві вже практично повністю демонтували один із найпопулярніших ресторанів мережі McDonald’s, розташований на Вокзальній площі біля Центрального залізничного вокзалу. Як виявилося, заклад закрили на масштабну реконструкцію та вирішили на його місці звести повністю нову будівлю.

Цікаво, що саме цей ресторан щорічно входив до п’ятірки найбільш відвідуваних McDonald’s в Україні. Про хід будівельних робіт розповіли журналісти "Київ-24".

Відомо, що McDonald’s біля Центрального київського залізничного вокзалу мають намір кардинально трансформувати. Будівельні роботи тут планують завершити вже за п’ять місяців — не пізніше листопада 2024 року.

На даний момент на місці двоповерхового ресторану швидкого харчування практично нічого залишилося — стару будівлю демонтували і робітники приступили до вивезення будівельного сміття.

Після масштабного будівництва ресторан на Вокзальній кардинально зміниться. У приміщенні буде новий дизайн, а основна зала зможе вмістити одночасно 195 осіб. Також буде збудовано простору терасу на 88 посадочних місць.

Тут буде встановлено 11 двосторонніх терміналів самообслуговування. Крім цього повідомляється, що у McDonald’s на Вокзальній встановлять пасажирський ліфт із прозорими панелями. Цей заклад стане першим закладом McDonald’s в Україні із пасажирським ліфтом.

Що відбувається на майданчику і як кияни ставляться до масштабного будівництва — дивіться у сюжеті "Київ 24":

Нагадаємо, McDonald’s в Україні — лідер серед ресторанів, що спеціалізуються на фастфуді. Перший заклад мережі був відкритий у 1997 році саме у Києві.

У день відкриття біля McDonald’s зібралися натовпи людей, які хотіли спробувати "заморські" гамбургери, картоплю-фрі та колу. Люди збиралися перед входом за кілька годин до офіційного відкриття та вистоювали у чергах по кілька годин.

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Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав перший McDonalds у Києві. Відкриття першого McDonalds у Києві викликало величезний ажіотаж серед населення — перед входом до закладу зібралася кілометрова черга, місця у якій почали займати з самого ранку.