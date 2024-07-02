"Тут похорон і діти в трусах": на Тернопільщині спалахнув новий скандал

Веселощі біля фонтанів були недоречні

На Тернопільщині у Кременці виник скандал з дітьми, які бігали в трусах біля фонтану під час церемонії прощання з військовим. Місцеві жителі дуже обурені.

Про це повідомляє видання "Тернополяни".

За словами місцевих, днями на одній із площ ввімкнули фонтани під час церемонії поховання військового. Але через сильну спеку діти, які гуляли площею, кинулись до водограїв і почали там купатись та веселитись.

Місцеві наголосили, що це не по-людськи, адже під час похорону діти в трусах бігали по площі та галасували.

"І у мене така ж думка, тут похорон, тут діти в трусах ганяють, якось воно не по людські. Якщо так, то відспівуйте хлопців в іншому місці, наприклад біля пам'ятника Шевченка…", — відзначила місцева жителька Наталя Мельничук.

Водночас кременчани наголошують, що проблему можна вирішити кількома способами. Перший, контролювати дітей і доносити до них те, коли можна бавитись у фонтані, а коли це неповага до Героїв України. А другий, просто вимикати фонтани на час церемоній та урочистих заходів.

"Комунальне господарство повинно знати коли відбудеться похорон і в той день взагалі не приводити в дію фонтани. В інші дні то прошу дуже, нехай дітки насолоджуються своїм дитячим щастям. Наші воїни й кладуть своє життя за ради щасливого майбутнього нашого молодого покоління ", — пише місцевий Василь Клинок у мережі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кривому Розі виник скандал через траву. Адже влада збирається витратити 8 мільйонів на доброустрій міста під час повномасштабної війни.