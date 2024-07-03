Киевские чиновники использовали сирот, чтобы "отмазать" родственников от мобилизации: раскрыта циничная схема

Киевские чиновники за два года так и не пытались поинтересоваться, что случилось с сиротами

Киевские чиновники смогли переправить за границу своих военнообязанных родственников, прикрываясь заботой о сиротах. Инцидент произошел в марте 2022 года, когда 68 детей были отправлены в Германию под присмотром 20 лиц.

Деталями происшествия поделился уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram. По его словам, сотрудники его офиса случайно стали расследователями.

Фигурантами дела стали должностные лица Службы по делам детей и семьи города Киева и Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева и их родственники, которые организовали эвакуацию в бывший молодежный лагерь Вупперталь в Германии.

В 2024 году сотрудники Офиса омбудсмена проводили мониторинг зарубежных заведений, где находятся украинские дети, однако в этот лагерь их не пустили с аргументом о том, что там нет украинских сопровождающих.

Немецкие сопровождающие отметили, что всего в лагерь прибыло 55 детей, хотя из Украины выехало 68. Куда делись еще 13, мониторинговая группа узнать так и не смогла. Соответствующих документов не оказалось и в распоряжении Службы по делам детей Киева и Центра №1.

"Нам удалось выяснить: среди сопровождающих лиц во время эвакуации в официальных приказах были люди, не имеющие отношения к этой сфере, и только за день до этого ставшие работниками заведений, а некоторые никогда не были трудоустроены. Самое интересное: среди этих людей – близкий родственник руководителя Службы по делам детей и семьи города Киева и родственник руководителя Центра социально-психологической реабилитации детей №1 города Киева", — пишет Лубинец.

Он отметил, что сопровождающие мужчины уволились сразу как только оказались за границей и ни один из них не вернулся в Украину.

Лубинец также отмечает, что руководители Службы и Центра не только не упомянули об этом в отчетах, но и продолжали ездить в командировки в Вупперталь для встреч со своими родственниками под видом командировок.

"Возможно именно поэтому у одного из руководителей отсутствует отчет о таких рабочих командировках, а у другого написаны "под копирку" в буквальном смысле слова: не содержит никакой информации о проблемах детей, установлении немецкой опеки, увольнении украинских сопровождающих и из года в год в отчете на треть страницы можно увидеть только изменение в одной цифре: 2022 год на 2023 год", — добавил омбудсмен.

Он отметил, что доступ к детям в Вуппертале теперь надо получать через немецкую сторону согласно их законодательству. Вместе с тем Лубинец добавил, что уже направил соответствующие письма в правоохранительные органы, КГГА и в Минсоцполитики.

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