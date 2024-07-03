В Одесі чоловік облаяв ветерана ЗСУ, який втратив ноги: подробиці скандалу у ветеринарній клініці (відео)

Під час бойових дій на Лиманському напрямку у вересні 2022 року воїн отримав важке поранення

У середу, 3 липня в Одесі стався черговий скандал. У ветеринарній клініці відвідувач з пуделем облаяв лікаря-ветерана ЗСУ, який втратив на війні обидві ноги.

Інцидент зафіксували камери відеонагляду в кабінеті лікаря-ветерана Олексія Притули. Кадрами він поділився у своєму Instagram-акаунті.

Під час візиту до ветклініки, один з відвідувачів обурився, що лікар не встав для огляду його собаки. Втім, Олексій прокрутився на стільці, щоб продемонструвати, чому йому важко це зробити.

Втім, реакція відвідувача на протези була різкою та "красномовною". Він облаяв лікаря-ветерана та пішов геть.

Сам Олексій закликав активно поширювати це відео, адже "ним можна буде ілюструвати пости про підводні камені на шляху до повернення ветеранів з інвалідністю до роботи і звичайного життя".

"Зі мною це, ну прям, одиночний випадок. Поки що. Але я чудово розумію, що подібної наволочі навкруги тьма. Я розумію, що юридично притягнути до відповідальності цю "людину" вкрай малоймовірно. Бо, нагадую, бути уй***ом в нашій країні не протизаконно. Та нехай стане відомим. Я вже знаю його ім'я та все інше", — зазначив Олексій.

В мережі дізнались імʼя можливого кривдника. Ним нібито виявися глава однієї з одеських компаній.

Що відомо про Олексія Притулу

Олексій Притула — ветеран російсько-української війни. Під час бойових дій на Лиманському напрямку у вересні 2022 року воїн отримав важке поранення. На жаль, Олексій втратив обидві ноги.

Після тривалого лікування та реабілітації ветеран встав на протези та повернувся до ветеринарної практики в Одесі.

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