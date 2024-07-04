Графіки відключень: скільки кияни сидітимуть без світла у четвер

Городяни можуть залишитися без світла відразу на 7 годин

У четвер, 4 липня, у Києві та області застосовуватимуть погодинні графіки відключень. Діятимуть вони впродовж всієї доби.

Тобто світло вимикатимуть з 00:00 до 24:00. Про це повідомляє компанія ДТЕК.

"За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", — йдеться у повідомленні.

Так, з 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 відключатимуть по дві черги, а у решту годин – три черги. Графіки діятимуть і в "світло-сірих зонах". Це означає, що деякі споживачі будуть без світла по 7 годин поспіль.

Нагадуємо, в Укренерго розповіли, що наприкінці липня графіки відключень світла в Україні стануть не такими жорсткими, як зараз. Ситуацію в енергосистемі має покращити вихід із ремонтів генеруючого обладнання. Також на покращення ситуацію має вплинути й зниження температури.

При цьому дефіцит в енергосистемі залишиться, однак буде суттєво меншим порівняно із поточною ситуацією. В Укренерго зазначають, що висока температура повітря призвела до більшого навантаження в системі, що, своєю чергою, змушує енергетиків вдаватися до більш жорстких графіків відключень.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям розповіли, як відключатимуть світло цієї зими. Окрім ремонту та можливих обстрілів росіян завжди є фактор погоди, який також впливає на відключення.