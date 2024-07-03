Для "економного" комфорту під час відключень: як вибрати недорогу зарядну станцію та на що її вистачить

Такий сценарій дозволить вам залишатися на зв’язку та перебуває у освітленому приміщенні протягом усього відключення.

В українській енергосистемі складна ситуація. По всій країні щодня діють графіки відключення світла. При цьому найближчим часом ситуація може ще більше погіршитися через прихід морозів. Тому багато українців замислюються над своєю енергонезалежністю.

"Телеграф" вирішив розібратися у цьому питанні та допомогти своїм читачам у виборі зарядної станції, яка б допомогла пройти цей складний період. Для цього ми випустимо низку матеріалів, які допоможуть вибрати станцію "на будь-які випадки життя". Дізнатися про нові матеріали ви можете у цьому розділі сайту.

Спочатку слід нагадати, що стандартні графіки відключення, що діють зараз, діляться на черги. Кожну з таких черг можуть відключати кілька разів на добу, проте середній час безперервних відключень становить 4 години (залежить від регіону та стану енергосистеми).Тобто станції має вистачити на 4 години користування всіма приладами, які вам потрібні.

У цьому матеріалі ми розглянемо "економний" сценарій. При ньому електрика подаватиметься тільки на необхідні пристрої, а значить станцію можна буде вибрати з більш бюджетного сегменту, заощадивши значну суму на купівлі.

Для цього ми візьмемо: 10 LED ламп, WI-FI-роутер, конвертор для оптоволоконного інтернету та два смартфони.

Такий сценарій дозволить вам залишатися на зв’язку та перебувати у освітленому приміщенні протягом усього відключення. Ми розрахували, що в середньому вся ця техніка, яка буде постійно підключена до станції, за чотири години "з’їсть" менше 200 Вт-год. А параметри вашої станції повинні виглядати, як мінімум, так:

Такі "економні" вимоги дозволять вам вибирати станції з більш скромними характеристиками, а отже, витратити відносно невеликі гроші для своєї енергонезалежності.

Зарядні станції, які можуть "потягнути" такий режим роботи:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку зарядну станцію вибрати для роботи вдома.