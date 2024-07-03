Як відключатимуть світло 4 липня: у ДТЕК засмутили українців

Про зміни українців інформуватимуть додатково

У четвер, 4 липня, графіки відключення світла в Україні застосовуватимуть протягом доби. Екстрених відключень поки що не планується.

Про це повідомили у ДТЕК, пославшись на розпорядження НЕК "Укренерго". Про зміни повідомлятимуть додатково у Telegram-каналі компанії.

Інформації про те, скільки черг за раз підлягатимуть відключенню, немає. Також невідомо, скільки годин поспіль не буде електроенергії — це залежатиме від російських обстрілів, погодних умов та інших факторів.

Нагадаємо, що 3 липня у мешканців Києва по 7 години на добу не буде світла. Як зазначили у ДТЕК, причиною посилення обмежень стала спека. При цьому українців попросили не використовувати енерговитратні прилади у той період, коли є світло, а також нагадали, що краще обмежити використання кондиціонерів.

Водночас в "Укренерго" дали надію українцям стосовно того, що відключення світла стану "лайтовішими". Станеться це наприкінці липня одразу з кількох причин.

Також "Телеграф" розповідав про те, як вимикатимуть світло взимку в Україні. За словами енергетиків, є традиційно два сценарії — позитивніший і поганіший.