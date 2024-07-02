Скільки мешканці "панельки" мають заплатити за гібридну електростанцію: нардеп озвучив суму

В Україні продовжуються відключення світла та графіки можуть бути ще жорсткішими

Народний депутат України та перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко розповів, скільки коштуватиме гібридна сонячна електростанція мешканцям стандартної "панельки". Він наголосив, що не у всіх мешканців будинку можуть знайтись фінанси на її придбання.

Про це він розповів у ефірі телеканалу "Київ 24". За словами нардепа, для встановлення електростанції необхідно, щоб 90% мешканців змогли профінансувати її придбання.

За словами Кучеренка, на одну "хрущовку" чи "панельку" потрібно встановити гібридну сонячну станцію потужністю 30 кВт. Але за умови, що мінімум у 90% мешканців будуть гроші профінансувати її та дозволятиме дах — у деяких будинках він плоский, а в деяких під нахилом.

"Інвертор, плюс акумулятор, який забезпечить аварійне харчування ліфтів, насосів тощо. Це задоволення буде умовно 30 тисяч доларів, якщо станція 30 кВт", — сказав нардеп.

Нагадаємо, що "Телеграф" порахував, скільки доведеться заплатити кожній із квартир, щоб встановити сонячну електростанцію в багатоповерхівку. Актуальні ціни на сонячну електростанцію близько 2 млн гривень або навіть більше.

Також ми розповідали про те, як вимикатимуть світло в Україні 3 липня. Графіки будуть жорсткими, одночасно буде задіяно кілька черг.