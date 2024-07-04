Графики отключений: сколько киевляне будут сидеть без света в четверг

Горожане могут остаться без света сразу на 7 часов

В четверг, 4 июля, в Киеве и области будут применяться почасовые графики отключений. Они будут действовать на протяжении всех суток.

То есть, свет будут выключать с 00:00 до 24:00. Об этом сообщает компания ДТЭК.

"По указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться на протяжении всех суток", — говорится в сообщении.

Так, с 07:00 до 13:00 и с 23:00 до 24:00 будут отключать по две очереди, а в остальные часы – три очереди. Графики будут действовать и в "светло-серых зонах". Это означает, что некоторые потребители будут без света по 7 часов.

Напомним, в Укрэнерго рассказали, что в конце июля графики отключений света в Украине станут не такими жесткими как сейчас. Ситуацию в энергосистеме должно улучшить выход из ремонтов генерирующего оборудования. Также на улучшение ситуации должно повлиять и понижение температуры.

При этом дефицит в энергосистеме останется, однако будет существенно меньше по сравнению с текущей ситуацией. В Укрэнерго отмечают, что высокая температура воздуха привела к большей нагрузке в системе, что в свою очередь заставляет энергетиков прибегать к более жестким графикам отключений.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам рассказали, как будут отключать свет этой зимой. Кроме ремонта и возможных обстрелов россиян всегда фактор погоды, который также влияет на отключение.