Відключення світла скоро стануть більш "лайтовими"? В Укренерго обнадіяли заявою

Висока температура призводить до величезних навантажень в системі

Наприкінці липня графіки відключень світла в Україні стануть більш "лайтовими", тобто не такими жорсткими, як нині. Ситуацію в енергосистемі має покращити вихід із ремонтів генеруючого обладнання.

Про це в етері каналу "Суспільне" розповів радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко. Він також зауважив, що на покращення ситуацію має вплинути і зниження температури.

"Ми очікуємо у кінці липня покращення ситуації, бо є низка очікувань щодо виходу з ремонтів обладнання, що виробляє електроенергію. Крім того, традиційно для нашого кліматичного регіону очікується зниження температури", — сказав Бойко.

При цьому дефіцит в енергосистемі, звісно, залишиться, проте буде суттєво меншим порівняно із поточною ситуацією. Радник прем'єр-міністра також зауважив, що висока температура повітря призвела до більшого навантаження в системі, що, своєю чергою, змушує енергетиків вдаватися до більш жорстких графіків відключень.

"Енергетики, на основі аналізу сезонного навантаження в системі і очікуваних графіків відновлення генеруючого обладнання після російських атак, прогнозували, що червень та липень будуть найважчим в енергосистемі. На жаль, дива не сталося. Температура – ви самі бачите, яка. Це призвело до більшого навантаження в системі, а відповідно – до значних обмежень", — мовив Бойко.

До слова, в компанії "Укренерго" попереджали про те, що 3 липня графіки відключення електроенергії діятимуть протягом усієї доби по всій Україні. При цьому зауважували, що в певні проміжки доби діятимуть три черги одночасно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що українцям розповіли, як відключатимуть світло цієї зими. При найгіршому сценарії світла може не бути по 18 годин.