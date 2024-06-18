"Це гарантовано": скільки в Україні ще відключатимуть світло

Є один фактор, який допоміг би покращити ситуацію

Стан енергетичної системи України оцінюється на 3 із 12. У сприятливих умовах стабілізаційні відключення будуть ще дві зими. До другої з них перебої зі світлом мінімізують, проте вони все одно будуть.

Про це в ефірі "Київ24" сказав директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, контроль над ЗАЕС допоміг би налагодити ситуацію.

"Якби нам вдалося будь-яким способом повернутися до управління Запорізькою атомною станцією та включити в роботу хоча б два-три блоки, це такий величезний фактор, який змінить ситуацію в енергосистемі. Нам стане набагато легше", — пояснив Харченко.

Він також додав, що в такому разі обмеження або зовсім не будуть потрібні, або будуть потрібні вкрай рідко. Це було б скоріше винятковим явищем.

"Якщо цього не сталося, то для того, щоб відновити ті потужності, які потрібно відновити зараз, там технічно потрібно десь два роки. Тобто дві зими відключення у нас буде практично гарантовано", — наголосив Харченко.

На зиму 2025-2026 відключення світла будуть досить мінімізовані, але все ще цілком ймовірно, що вони продовжаться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор YASNO Сергій Коваленко сказав, що з ним виникне серйозний дефіцит електрики в Україні, що призведе до збільшення часу відключення світла.