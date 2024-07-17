Спекотне літо 80-х: на яких пляжах відпочивали мешканці столиці десятки років тому (фото)

На вас чекає віртуальна подорож у минуле

Завдяки цікавим архівним фотографіям ми з вами можемо не лише побачити, а й буквально відчути атмосферу літнього відпочинку у Києві у 1980-х роках. Столичні пляжі користувалися популярністю за всіх часів і в спекотні літні дні тут було просто не проштовхнулися.

Цікаво, що багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локації в минулому виглядали зовсім інакше. Редакція "Телеграфу" вирішила показати своїм читачам яскраві знімки із 80-х, які були зроблені на різних пляжах Києва.

Ці фотографії передають дух минулих років та показують нам зовсім іншу столицю. Приємної фотопрогулянки!

У Києві найпопулярнішими місцями відпочинку влітку були пляжі Труханова острова, Гідропарк, озера Тельбін та Райдужне, а також Русанівка. Сюди кияни приходили цілими сім’ями та великими компаніями — біля води люди рятувалися від літньої спеки, засмагали, грали у волейбол, плавали, каталися на катамаранах і просто відпочивали.

На пляжах Труханова острова у всі часи любили відпочивати кияни. На ретрофотографіях можна побачити, що на піску буквально нікуди яблуку впасти, а люди розташовуються впритул один до одного.

Особливого шарму цій локації надає парковий міст, який з’єднує центральну частину Києва з парковою зоною та пляжами Труханова острова. Він вважається одним із символів Києва та його візитною карткою. Урочисте відкриття пішохідного мосту через Дніпро відбулося 3 липня 1957 року.

Старожили згадують, що в найспекотніші літні дні на Трухановому острові місця на пляжі займали ще з вечора — люди залишали свої покривала та пледи на піску, попередньо "застовпивши" їх камінням або кілочками.

Також дуже популярним місцем відпочинку для мешканців та гостей столиці був і залишається Гідропарк. Тут на пляжах щоліта спостерігався ажіотаж і відпочиваючих завжди була велика кількість.

"Гідропарк" розташовується на Венеціанському та Долобецькому островах між Дніпром та Русанівською протокою у столиці. Він знаходиться на місці колишньої Передмостової слобідки, знищеної 1943 року під час окупації Києва.

Гідропарк був створений у 1965—1968 роках як водно-розважальний комплекс із безліччю пляжів, атракціонів та човнових станцій. Площа парку – 365 гектарів і влітку тут одночасно можуть перебувати до 75 000 осіб.

Пляж Гідропарку у 80-х

1983 рік. Гідропарк та Венеціанський міст

Заповнені людьми пляжі

Наразі у Гідропарку облаштовано багато розважальних зон. Зокрема, тут є одразу кілька пляжів, атракціони, кафе та ресторани, розважальні заклади, спортивні та дитячі майданчики, зони для активного відпочинку та ігор на свіжому повітрі, а також багато іншого.

Величезна кількість людей на пляжі

Розпал пляжного сезону на Венеціанському мості у Гідропарку у 80-ті

Гідропарк у 80-х

Нагадаємо, що в мережі було опубліковано унікальну кінохроніку 1963 року, на якій можна побачити перші турнікети на станції метро "Хрещатик" та реакцію на них пасажирів.

Автоматичні турнікети приймали 5-ти копійчані монети та значно прискорювали процес оплати проїзду. Завдяки впровадженню "технологічної новинки" кількість паперових квитків почала різко знижуватися, а черги на вході до підземки стали набагато меншими.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав культовий київський ресторан "Метро" на 1,5 тисячі відвідувачів. Тут завжди було галасливо і багатолюдно, а родзинкою закладу було те, що у великій залі проходили виступи «вар’єте».