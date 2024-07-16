Поліцейська в Києві розгулювала супермаркетом з автоматом за спиною: її супутник влаштував "розбірки" через зауваження (відео)

Скандал набирає обертів

У Києві минулого тижня сталася конфліктна ситуація в одному із супермаркетів за участю співробітниці поліції. У мережі з’явилося відео, як її супутник почав хамити у бік одного із відвідувачів магазину.

Ситуація сталася із жителем міста Артемом Загорульком, який поділився історією в соцмережі Facebook. За його словами, інцидент стався у ТЦ "Аркадія" 11 липня близько 20:00.

"При розрахунку потрапляємо на сусідні каси. Поліціянтка складає продукти з ленти. Автомат теліпається за спиною. Горизонтально, здійснює рухи на 180 градусів. Вголос дивуюсь, чи не вчили у поліції поводитися зі зброєю і прошу не наставляти неконтрольовану зброю на людей. Отримую оце. По закінченні пара спокійно прямує до виходу", — написав він.

За його словами, у цій ситуації є факти недбалого поводження з бойовою зброєю та невтручання у ситуацію, коли один громадянин загрожує іншому. Також автор повідомлення припустив, що чоловік у цивільній формі також є поліцейським, оскільки знає про наказ 70 ("Про затвердження Інструкції щодо заходів безпеки при поводженні зі зброєю").

У поліції пригоду поки що не коментували.

Тим часом користувачі мережі вже активно відреагували на поведінку парочки.

Як повідомлялося раніше, в Одесі днями стався мовний скандал з охоронцем, який відмовився говорити з клієнткою українською мовою на одній із парковок. Після того, як небайдужі блогери викликали поліцію, виявилося, що правоохоронці і самі байдуже ставляться до виконання норм законодавства.