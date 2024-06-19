Метро на Виноградар: відомо, хто продовжить будівництво та скільки це коштуватиме

Переможець тендеру повинен завершити будівництво станцій "Мостицька" та "Проспект Правди"

Єдиним учасником тендеру на добудову метро на Виноградар у Києві стало ТОВ "Група компаній "Автострада". Підрядник запропонував виконати роботи за 13,79 млрд грн, що трохи менше очікуваної вартості проєкту – 13,96 млрд грн.

Це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель "Prozorro". Переможець тендеру повинен завершити роботи до 30 грудня 2026 року.

Тендерна пропозиція

Компанія має завершити першу чергу будівництва, яка включає дві станції: "Мостицька" та "Проспект Правди", а також ділянку вилочного відгалуження в бік майбутньої станції "Виноградар".

Єдиний учасник тендеру

Варто зазначити, що саме "Автострада" наразі займається ремонтом пошкоджених тунелів між станціями метро "Деміївська" та "Либідська".

ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Автострада" — це вінницька компанія, заснована у грудні 2015 року. Її власником, згідно з даними про статутний капітал у 310 млн грн, є Максим Шкіль. У 2020 році компанія входила до переліку головних підрядників "Укравтодору", які протягом останніх років перед війною отримували 65% всіх замовлень відомства, зокрема й в рамках програми "Велике будівництво".

Раніше "Телеграф" писав, що скандальна компанія "Онур" ремонтуватиме міст Метро у Києві. Фірма стала єдиним учасником тендеру на реставрацію автопроїздів. Підрядник готовий виконати ремонтні дороги за 1 мільярд 995 мільйонів гривень.