"Гроші на водолазів розікрали": експерт про те, чому у Києві склалася плачевна ситуація з метро та мостами (відео)

Про проблеми столичного метрополітену всі знали, але для запобігання трагедії нічого не робилося

На обстеження стану мосту Метро та самого метрополітену виділялися мільйони гривень, які просто "списувалися" та розкрадалися. Саме тому в столиці спостерігається патова ситуація зі станом як підземки, так і більшості мостів.

Про це в інтерв'ю розповів голова Офісу Трансформації Максим Бахматов. За його словами, столична влада знала про проблемну ділянку київського метрополітену між станціями "Либідська" та "Деміївська", але воліла нічого не робити.

Максим Бахматов зазначив, що на потенційно аварійний прогінний тунель між "Либідською" та "Деміївською" київська влада свідомо не звертала увагу протягом 13 років.

Саме таке недбале ставлення до стану метрополітену і стало причиною підтоплення, внаслідок якого було закрито 6 станцій столичної підземки.

Також Бахматов розповів журналістам про те, що гроші, які виділялися на проведення регулярного обстеження стану метрополітену, просто "списувалися і розкрадалися". Крім цього, у Києві було реалізовано "цікавий кейс" з мостом Метро.

Так, на обстеження підпор мосту Метро кожні півроку, згідно із законодавством України, виділялися мільйони гривень. За ці гроші мали найматися водолази, які б і контролювали стан підземної частини конструкції. Як виявилось, усі виділені на це гроші були вкрадені, а "міфічні" водолази просто ставили підписи під необхідними документами.

"Було вкрадено умовно 20-30 мільйонів гривень, які просто списали на міфічних водолазів, бо нічого не робилося. Водолази ставили підпис, що вони проводили дослідження. Насправді нічого ніхто не робив і гроші просто крали. І така ситуація з інфраструктурою спостерігається по всьому Києву", — наголосив Бахматов.

Нагадаємо, що шість станцій метро на "синій гілці" в українській столиці виявилися закритими через підтоплення і тому в місті утворився справжній транспортний колапс.

Після цього метрополітен запустив човниковий рух поїздів у напрямку "Теремків" і назад, а поліція прийшла до КП "Київський метрополітен" та КМДА з обшуками у рамках розслідування обставин аварії у шахті метро.

У столиці закрили шість станцій метро на "синій" гілці

Потім з’явилася інформація про те, що "синю" гілку метро в Києві відкриють через кілька років, оскільки перегінний тунель між "Деміївською" та "Либідською" згодом став повністю непридатним для руху вагонів. На цій ділянці будуватимуть новий тунель, і ці роботи можуть розтягнутися на роки.

Варто також зазначити, що ще у 2018 році перевірка показала, що метроміст має чотири бали за п’ятибальною системою оцінки аварійності. Тут було заплановано провести масштабні ремонтні роботи, однак цьому завадив спочатку ковід, а потім повномасштабне вторгнення РФ.

У 2023 році з’явилася інформація про те, що у бюджеті Києва на 2024 рік закладено кошти на проведення робіт, пов’язаних із вивченням стану мосту. Тоді ж почали говорити про те, що якщо дослідження покажуть, що шляхопровід експлуатувати у його нинішньому стані небезпечно, його закриють для проїзду.

Після цього в КМДА поспішили заспокоїти городян та повідомили про те, що у 2024 році буде проведено роботу зі зміцнення опор мосту і це ніяк не вплине на роботу столичного метрополітену — "червона" гілка функціонуватиме у штатному режимі.

Міст Метро у Києві — це грандіозна споруда

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Кличко назвав терміни відновлення руху між станціями київського метро "Либідська" та "Деміївська". За його словами, роботи йдуть за планом і поїзди тут почнуть курсувати вже влітку цього року.