До столичного ТЦК прийшов "померлий" чоловік: деталі містичного інциденту (відео)

Вирішити цю проблему чоловікові допомогли у ТЦК

У вівторок, 16 липня, спливає 60 днів, відведених на оновлення військово-облікових даних для військовозобов’язаних громадян віком від 18 до 60 років. Цей термін було визначено новим законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Житель Києва оновив свої дані через "Резерв+", проте з подивом побачив, що він вважається офіційно "мертвим". Подробиці інциденту розповіли журналісти телеканалу "Київ24".

Біля столичних ЦНАПів та ТЦК останніми днями спостерігається неабиякий ажіотаж — черга з військовозобов’язаних чоловіків починає тут вишиковуватися з 5 ранку бо всі поспішають "оновитися".

Мешканець Києва вирішив оновити свої військово-облікові дані через систему "Резерв+", проте на свій подив виявив, що він вважається "мертвим" і був "виключений зі списку".

Швидше за все, ця помилка сталася ще 2001 року під час постановки даних на облік.

"Обновився я 2.07 через "Резерв+". Все нормально, документ отримав, читаю: не військовозобов’язаний. Причина – померлий, виключений зі списку. Після цього звертався до ЦВК, вони сказали, що вони нічим не можуть допомогти, тільки сюди, в ТЦК, і доводити, що ти живий", — розповів чоловік.

Після цього мешканець Києва приїхав до ТЦК, і тут фахівці відкоригували помилкові дані та оновили інформацію. Чоловікові буде необхідно ще раз зареєструватися в "Резерві+" і новий документ автоматично "підтягнеться" в систему.

Зазначимо, що за даними Міністерства оборони, станом на 14 липня 2024 року вже понад 4 мільйонів українців оновили свої дані. Зокрема, за останній тиждень оновилося майже мільйон громадян.

Нагадаємо, у вівторок, 16 липня, спливає двомісячний термін для оновлення громадянами своїх військово-облікових даних, визначений у новому законі про мобілізацію. Громадяни, які цього не зробили, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

Докладніше про те, яке покарання чекає на тих, хто не виконає законних вимог у відведений час, а також яку силу має електронний військово-обліковий документ читайте в інтерв’ю "Телеграфу" зі спікером Полтавського ТЦК та СП майором Романом Істоміним: " Хто заплатить штраф 25 тисяч і що потрібно встигнути до 16 липня — відповіді на головні питання щодо мобілізації".