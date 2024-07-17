Турецкая компания "Онур" будет ремонтировать мост Метро в Киеве: что планируют сделать за 2 миллиарда

Работы должны стартовать уже в ближайшее время

КП "Киевавтодор" подписало договор с турецкой компанией Onur, которая должна провести масштабный противоаварийный ремонт моста Метро. Подрядчик готов выполнить ремонтные работы за 2 миллиард 009 миллионов гривен.

Это стало известно из публикации в электронной системе публичных закупок "Prozorro". Срок завершения заявленных работ — до 31 декабря 2026 года.

Так, Onur в 2024 году должен будет начать монтаж специальных поддерживающих конструкций для дефектных элементов моста Метро в Киеве, которые вмонтируют прямо в дно реки.

По словам гендиректора "Киевавтодора" Александр Федоренко мост Метро еще в 2018 году получил четыре балла по пятибальной системе оценки аварийности и с того момент ни разу не ремонтировался. На данный момент конструкция имеет значительные дефекты в пролетных строениях и требует капитального ремонта, однако для начала необходимо предпринять только противоаварийные меры в виде устройства поддерживающих конструкций для дефектных элементов.

"В этом году хотим начать работу и устроить поддерживающие конструкции тех прогонов, которые имеют дефекты. Это будут специальные металлические конструкции, которые вмонтируют в дно реки, устроены сваи, будут стоять опоры и надвинута металлическая ферма, которая будет поддерживать пролетные строения", — отметил Александр Федоренко.

И именно турецкая компания Onur выиграла тендер на проведение противоаварийных работ на мосту Метро. Подрядчик готов выполнить работы за 2 миллиард 009 миллионов гривен.

Стоит отметить, что на эти цели в 2024 году предусмотрено финансирование в размере 31,5 миллиона гривен. Договор заключен на срок до 31 декабря 2026 года.

Ранее директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор анонсировал тендер на противоаварийные работы на мосту Метро. Об этом он заявил на заседании Временной контрольной комиссии по метрополитену.

Работы будут касаться автомобильных проездов, а не участка, по которому двигаются поезда метро. По словам Кандибора, по завершении реставрации мост сможет функционировать еще около 20 лет.

Стоит отметить, что каждые полгода, согласно украинскому законодательству, на обследование подпор моста Метро выделялись миллионы гривен. Эти средства должны были идти на оплату работы водолазов, контролирующих состояние подземной части конструкции.

По оценке эксперта, таким образом было украдено около 20-30 миллионов гривен, которые просто списали на мифических водолазов, потому что ничего не делалось. Подобная ситуация с инфраструктурой наблюдается по всему Киеву.

Для справки: Турецкая корпорация Onur работает в Украине уже 20 лет и владеет корпоративными правами 13 украинских компаний. Компания является активным участником дорожного строительства по всей Украине.

"Телеграф" также рассказывал о том, что стало известно известно, кто продолжит строительство метро на Виноградарь в Киеве. Подрядчик предложил выполнить работы за 13,79 млрд грн, что чуть меньше ожидаемой стоимости проекта – 13,96 млрд грн.