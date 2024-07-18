На Київщині дитячий садок хочуть оснастити сонячними панелими: на роботи виділять мільйони гривень

Сумнівні витрати під час війни

У смт Калинівка Броварського району Київської області планують забезпечити дошкільний заклад альтернативним джерелом енергії. Йдеться про встановлення сонячних панелей на території ясел-садку "Сонечко".

На ці потрібні з бюджету збираються витратити 3,2 мільйони гривень. Про це стало відомо із опублікованого тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

Згідно з оголошенням, виконавчий комітет Калинівської селищної ради Броварського району Київської області збирається оснастити будівлю дитсадка у смт Калинівка сонячними панелями.

На роботи громада виділить 3 мільйони 260 тисяч гривень. Заявлені у тендері послуги з капітального ремонту системи внутрішнього електропостачання (встановлення сонячних панелей) до ЗДВ (ясла-садок) "Сонечко" мають бути поставлені в повному обсязі до 15 вересня 2024 року.

Аукціон пройде 22 липня поточного року і за його результатами буде визначено підрядника, з яким укладуть договір на проведення робіт.

За умовами договору СЕС встановлюється на даху будівлі, де вже передбачена система блискавкозахисту. Панелі монтуватимуться на металоконструкції. Висота металоконструкції не повинна перевищувати висоту будівлі, на даху якої є існуюча система захисту від блискавок.

Підрядник повинен буде встановити металоконструкції та закріпити на них сонячні панелі. Також у вартість робіт входить заземлення, пусконалагоджувальні роботи та встановлення щитів захисту.

Роботи проводитимуться за адресою: вул. Жовтнева, 13, смт Калинівка Броварського району Київської області. Усі послуги заявлені у тендері мають бути поставлені у повному обсязі до 15 вересня 2024 року.

Нагадаємо, що на Київщині хотіли відремонтувати неіснуюче укриття за 4 мільйони гривень. Завдяки своєчасному втручанню аудиторів вдалося повернути до місцевого бюджету аванс, який незаконно було перераховано підряднику.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в одному із районів Києва під час війни планують замінити вуличне освітлення за 11 мільйонів гривень. Термін завершення ремонтних робіт — не пізніше 30 листопада поточного року.