На Киевщине детский сад хотят оснастить солнечными панелыми: на работы выделят миллионы гривен

Сомнительные траты во время войны

В пгт Калиновка Броварского района Киевской области планируют обеспечить дошкольное учреждение альтернативным источником энергии. Речь идет об установке солнечных панелей на территории яслей-сада "Солнышко".

На эти нужны из бюджета собираются потратить 3,2 миллиона гривен. Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Согласно объявлению, исполнительный комитет Калиновского поселкового совета Броварского района Киевской области собирается оснастить здание детсада в пгт Калиновка солнечными панелями.

На работы громада выделит 3,2 миллиона гривен. Заявленные в тендере услуги по капитальному ремонту системы внутреннего электроснабжения (установка солнечных панелей) в ЗДО (ясли-сад) "Солнышко" должны быть поставлены в полном объеме до 15 сентября 2024 года.

Аукцион пройдет 22 июля текущего года и по его результатам будет опредлен подрядчик с которым заключат договор на проведение работ.

По условиям договора СЭС устанавливается на крыше здания, в котором уже предусмотрена система молниезащиты. Панели будут монтироваться на металлоконструкции. Высота металлоконструкции не должна превышать высоту здания, на крыше которого есть существующая система молниезащиты.

Подрядчик должен будет установить металлоконструкции и закрепить на них солнечные панели. Также в стоимость работ входит заземление, пусконаладочные работы и установка щитов защиты.

Работы будут проводиться по адресу: ул. Октябрьская, 13, пгт Калиновка Броварского района Киевской области. Все услуги заявленные в тендере должны быть поставлены в полном объеме до 15 сентября 2024 года.

Напомним, что в Киевской области хотели отремонтировать несуществующее укрытие за 4 миллиона гривен. Благодаря своевременному вмешательству аудиторов удалось вернуть в местный бюджет аванс, который незаконно был перечислен подрядчику.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в одном из районов Киева во время войны планируют заменить уличное освещение за 11 миллионов гривен. Срок завершения ремонтных работ — не позднее 30 ноября текущего года.