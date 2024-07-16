У Києві хочуть оновити розмітку на парковках: на ці цілі планують витратити величезні кошти

Сумнівні витрати під час війни

Столичне комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" планує нанести та оновити горизонтальну дорожню розмітку та розмітку "Інвалід" на парковках. На ці потреби планують витратити понад 1 мільйон гривень.

Заявлені послуги мають надаватися поетапно відповідно до потреб замовника протягом року. Про це стало відомо із опублікованого тендеру на сайті електронної системи публічних закупівель Prozorro.

КП "Київтранспарксервіс" планує нанесення та оновлення горизонтальної дорожньої розмітки 1.33, 1.34 та розмітки "Інвалід" 1.35 на паркувальних майданчиках, що належать комунальному підприємству.

На ці цілі планують витратити 1 107 000 гривень. Аукціон стартує 20 липня поточного року і за його результатами буде визначено підрядника, з яким укладуть договір на проведення заявлених робіт.

Послуги повинні надаватись протягом 2024 року за заявками замовника.

Згідно з тендерною документацією замовник планує проведення наступних робіт:

нанесення горизонтальної розмітки 1.33 блакитного (синього) кольору – 50 000 погонних метрів;

нанесення горизонтальної розмітки 1.34 білого кольору – 7 700 погонних метрів;

нанесення горизонтальної розмітки сірого кольору – 900 погонних метрів;

нанесення розмітки "Інвалід" – 290 квадратних метрів.

Також зазначено, що матеріали, які використовуються для виготовлення розмітки, у процесі експлуатації не повинні змінювати свої характеристики під дією:

температура повітря від мінус 30С до плюс 40С;

відносної вологості повітря 98% за температурою плюс 25С;

25% розчину хлоридів при температурі від мінус 20С до плюс 5С;

сонячної радіації.

Нагадаємо, що на Київщині хотіли відремонтувати неіснуюче укриття за 4 мільйони гривень. Завдяки своєчасному втручанню аудиторів вдалося повернути до місцевого бюджету аванс, який незаконно було перераховано підряднику.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в одному із районів Києва під час війни планують замінити вуличне освітлення за 11 мільйонів гривень. Термін завершення ремонтних робіт – не пізніше 30 листопада поточного року.