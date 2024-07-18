Вирвали прапорці та розкидали портрети: на Майдані вандали розгромили пам’ятне місце (відео)

Цинічний вчинок вандалів має бути обов’язково покараний

На Майдані Незалежності у Києві невідомі повиривали прапорці на імпровізованій алеї пам’яті загиблих воїнів. Крім цього зловмисники розкидали портрети полеглих захисників.

Вандалів уже розшукують правоохоронці. Про це в соцмережі повідомив очевидець події.

Відомо, що на Майдані Незалежності у столиці невідомі вчинили акт вандалізму — на алеї пам’яті про загиблих українських воїнів зловмисники вирвали прапорці із позивними військовослужбовців та датами їхньої загибелі. Крім цього, тут розкидали портрети та фотографії полеглих українських захисників.

Чоловік, який побачив наслідки дій вандалів, був шокований подією. Хто зробив цей цинічний вчинок — невідомо.

Наразі правоохоронці вже зайнялися пошуками вандалів.

На відео є ненормативна лексика. Строго 18+!

Зазначимо, що перші прапорці на Майдані з’явилися у червні 2022 року. Родичі бійців полку "Азов" встановили тут 55 прапорців із іменами героїв, які захищали Маріуполь.

Наразі тут налічуються вже тисячі прапорців. Цей зворушливий арт-об’єкт є символом пам’яті тих, хто віддав своє життя за свободу України.

Крім синьо-жовтих тут з’явилися білоруські та грузинські прапори з іменами іноземців, які загинули на війні, борючись за нашу країну.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві розгромили могили героїв Да Вінчі, Джуса та Петриченко. Вандали розбили портрети героїв, зірвали таблички, розкидали квіти та розмалювали прапори.

Як виявилося, цей цинічний злочин скоїла жінка. Загрожує 60-річній зловмисниці до 5 років позбавлення волі. Варто відзначити, що свій неадекватний вчинок вона ніяк не змогла пояснити.