Дали зрозуміти РФ, що вона не переможе: Єрмак висловився про підсумки саміту НАТО і не тільки, деталі

Лідери НАТО повинні дати зрозуміти Путіну, що його війна марна

Український договір (Ukraine Compact), підписаний між Україною та її партнерами в рамках саміту НАТО у Вашингтоні, став завершальним етапом створення екосистеми гарантій безпеки для України. Також наша країна разом із союзниками стала на шлях відновлення архітектури європейської безпеки.

Про це заявив у статті для Atlantic Council глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він також додав, що лідери НАТО мають дати зрозуміти Путіну, що його війна є марною.

У своїй статті глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив відразу на кількох ключових "позиціях", які редакція зібрала для своїх читачів.

Незворотний шлях до НАТО

На думку Єрмака, заява у декларації саміту про незворотний шлях України до НАТО – це дуже сильний крок.

"Протягом минулого року Андерс (генеральний секретар НАТО у 2009—2014 роках — ред.) і я наголошували знову і знову: лідери НАТО мають дати зрозуміти Володимиру Путіну, що його війна марна, що підтримка України не ослабне, і що Україна швидше зарано, чим пізно стане членом НАТО. Нарешті, цей сигнал було надіслано: війна Росії на власний вибір втратила заявлений привід", — йдеться в статті.

Важливість ППО

Глава Офісу президента також наголосив, що подальше зміцнення системи протиповітряної оборони України має вирішальне значення.

"Росія має намір продовжувати тероризувати наше громадянське населення, знищуючи житлові будинки, електромережі та інші найважливіші об’єкти інфраструктури. Нещодавні удари по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, а також по двох інших поліклініках ще раз наочно продемонстрували, що для російських військових не існує червоних ліній з погляду міжнародного права та етики. Тому альтернативи зміцненню повітряного щита над Україною не існує", — наголосив Єрмак.

Україна — краєкутний камінь глобальної безпеки

Наразі під Угодою про Україну (Ukraine Compact) стоїть 25 підписів. Його підтримали США та Канада, дев’ятнадцять європейських країн та Європейський Союз. Серед підписантів є й Японія. Це дуже показово, оскільки Україна є наріжним каменем не лише європейської, а й глобальної безпеки.

"Вашингтонський саміт продемонстрував, що Альянс більше не може обмежуватися євроатлантичним простором, оскільки він прагне ефективно протистояти глобальним викликам і загрозам. Агресивні автократії все більше співпрацюють і набувають форми військово-політичного союзу. Для всіх демократичних країн це означає одне: Росія не самотня у своїй агресії проти України, і можливість виникнення нових конфліктів в інших місцях залежить від здатності Москви досягти успіху.

F-16 має стати частиною повітряного щита над Україною

Одним із ключових компонентів повітряного щита над Україною мають стати літаки F-16. Першу партію цих "машин" союзники України зобов’язалися поставити вже цього літа, проте цього замало.

"Російські вихваляються тим, що використовують тритонні керовані бомби проти України. Їх бомбардувальники базуються на аеродромах у прикордонних районах Росії. Щоб нейтралізувати цю загрозу, нам, як і раніше, потрібні можливості великої дальності. Простіше кажучи, якщо у вашому районі є осине гніздо, ви можете полювати на них зі змінним успіхом, або ви можете знищити саме гніздо.

Вирішення цієї проблеми не тільки скоротить кількість жертв, а ще більше підвищить оперативну сумісність українських сил оборони з НАТО. Ми щиро вітаємо кроки у цьому напрямку, зокрема створення програми NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine).

Зміни продовжуються, незважаючи на війну, і вони незворотні

Реформи, про які йдеться у підсумковій декларації саміту, мають першочергове значення для перспектив України. Водночас здоровий глузд підказує, що всі ці зміни матимуть значення лише в тому випадку, якщо Україна вистоє у цій війні.

"Лише сильна, вільна та успішна Україна може стати надійним форпостом демократії у Східній Європі. Всебічна та довгострокова допомога Україні — це не благодійність. Це інвестиції у надійне майбутнє всього євроатлантичного співтовариства", — резюмує Єрмак у своїй статті.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Трамп вимагає ще одні дебати – вже з новим кандидатом від демократів. Трамп у своїй соцмережі написав, що будь-хто, хто стане кандидатом від Демократичної партії, має зустрітися з ним саме на Fox News, "а не на дуже дружньому ABC".