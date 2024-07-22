Після рішення Байдена: Трамп вимагає ще одні дебати — вже із новим кандидатом від демократів

Він висунув свою вимогу

Кандидат в президенти США Дональд Трамп після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру з президентських виборів закликав провести другі президентські дебати на каналі Fox News, який вважається більш дружнім до нього, а не на ABC.

Про це повідомляє видання Associated Press. З такою пропозицією Трамп виступив після того, як дізнався, що Байден знімає свою кандидатуру з перегонів.

Трамп у своїй соцмережі написав, що будь-хто, хто стане кандидатом від Демократичної партії, має зустрітися з ним саме на Fox News, "а не на дуже упередженому ABC".

Раніше Трамп і Байден домовилися зустрітися на других дебатах 10 вересня, які проведе канал ABC. Навіть сам Джо Байден заявляв, що готовий провести ще одні дебати зі своїм суперником Дональдом Трампом.

Зазначимо, що великий резонанс в американському суспільстві викликали перші дебати з республіканцем Дональдом Трампом, під час яких президент США показав дуже непоказні результати. Це спричинило те, що навіть його радники почали рекомендувати йому зняти свою кандидатуру.

Нагадаємо, у неділю, 21 липня, чинний президент США Джо Байден повідомив, що виходить із передвиборчих перегонів. Він додав, що виконуватиме свої зобов’язання до кінця президентського терміну. Він також пообіцяв пізніше виступити зі зверненням до нації, в якому пояснить причини свого рішення.

Раніше "Телеграф" писав, що віцепрезидент США Камала Гарріс заявила, що буде балотуватися у президенти США. Її кандидатура отримала величезну підтримку після того, як чинний президент США Джозеф Байден несподівано оголосив про вихід з президентських перегонів. До речі, ми вже розповідали, хто така Камала Гарріс, що говорить про Україну і які має шанси на перемогу