"Потужний менеджер": Зеленський прокоментував інформацію щодо впливу Єрмака в Україні

Зеленський не виключив того, що ці розмови можуть бути черговою дезінформацією РФ

Інформація стосовно того, що голова Офісу президента Андрій Єрмак має забагато влади і має так званий пульт до управління всім, чим можна не відповідає дійсності. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Свій коментар з приводу інформації, що розповсюдилася в ЗМІ стосовно "всемогутнього" Єрмака голова держави дав в інтерв’ю Bloomberg. Зеленський не виключив того, що ці розмови можуть бути черговою дезінформацією РФ.

Адже Росія, за його словами, запускала дуже багато різної дезінформації. Вся вона стосувалася того, що замість президента країною керують "тіньові люди". Були чутки й про те, що президент не контролює партію та не має впливу на міністрів тощо. Володимир Зеленський додав, що не хоче "мати вплив". Він просто живе згідно букві закону.

Президент також акцентував увагу на тому, що Єрмак не перший, про кого поширюються подібні плітки. Та додав, що Андрій Єрмак — потужний менеджер. "Один із дуже потужних менеджерів в моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я і виконує завдання.", — сказав президент.

Зеленський вважає, що люди, які критикують Єрмака за його вплив, намагаються атакувати президента.

"Ви повинні зрозуміти все це працює для того щоб просто атакувати відповідно мене… і так завжди, коли ви хочете послабити ту чи іншу людину, ви будете бити по команді. А коли ви доб'єте команду цієї людини ви почнете бити по цьому президенту. Мною не задоволені не тільки росіяни… Не тільки росіяни хочуть слабкого президента України", — пояснив Зеленський.

Нагадаємо, що у квітні Андрій Єрмак потрапив до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time у категорії Лідери. Він став єдиним українцем, який туди увійшов. Пана Зеленського до списку не включили.

В середині травня про те, що голова ОП став найвпливовішим керівником адміністрації президента в історії України, написало видання The Washington Post. У статті зазначалось, що умови воєнного стану в Україні сконцентрували "виняткову владу" в Офісі президента. А керівник офіса Єрмак став настільки впливовим, що його практично не відрізнити від глави держави.

Раніше "Телеграф" писав, що Зеленський розповів, чи запросять Росію та Путіна на другий Саміт миру.