Дали понять РФ, что она не победит: Ермак высказался об итогах саммита НАТО и не только, детали

Лидеры НАТО должны дать понять Путину, что его война бесполезна

Украинский договор (Ukraine Compact), подписанный между Украиной и ее партнерами в рамках саммита НАТО в Вашингтоне стал завершающим этапом создания экосистемы гарантий безопасности для Украины. Также наша страна вместе с союзниками встала на путь восстановления архитектуры европейской безопасности.

Об этом заявил в своей статье для Atlantic Council глава Офиса президента Андрей Ермак. Он также добавил, что лидеры НАТО должны дать понять Путину, что его война бесполезна.

В своей статье глава Офиса президента Андрей Ермак сделал акцент сразу на нескольких ключевых "позициях", которые редакция собрала для своих читателей.

Необратимый путь в НАТО

По мнению Ермака, заявление в декларации саммита о необратимом пути Украины в НАТО — это очень сильный шаг.

"В течение прошлого года Андерс (генеральный секретарь НАТО в 2009—2014 годах — ред.) и я подчеркивали снова и снова: лидеры НАТО должны дать понять Владимиру Путину, что его война бесполезна, что поддержка Украины не ослабнет, и что Украина скорее рано, чем поздно станет членом НАТО. Наконец, этот сигнал был послан: война России по собственному выбору лишилась заявленного предлога", — говорится в статье.

Важность ПВО

Глава Офиса президента также отметил, что дальнейшее укрепление системы противовоздушной обороны Украины имеет решающее значение.

"Россия намерена продолжать терроризировать наше гражданское население, уничтожая жилые дома, электросети и другие важнейшие объекты инфраструктуры. Недавние удары по детской больнице "Охматдет" в Киеве, а также по двум другим поликлиникам еще раз наглядно продемонстрировали, что для российских военных не существует красных линий с точки зрения международного права и этики. Поэтому альтернативы укреплению воздушного щита над Украиной не существует", — подчеркнул Ермак.

Украина — краеугольный камень глобальной безопасности

В настоящее время под Соглашением об Украине (Ukraine Compact) стоит 25 подписей. Его поддержали США и Канада, девятнадцать европейских стран и Европейский Союз. Среди подписантов есть и Япония. Это очень показательно, поскольку Украина является краеугольным камнем не только европейской, но и глобальной безопасности.

"Вашингтонский саммит продемонстрировал, что Альянс больше не может ограничиваться евроатлантическим пространством, поскольку он стремится эффективно противостоять глобальным вызовам и угрозам. Агрессивные автократии все больше сотрудничают и принимают форму военно-политического союза. Для всех демократических стран это означает одно: Россия не одинока в своей агрессии против Украины, и возможность возникновения новых конфликтов в других местах зависит от способности Москвы добиться успеха. Поэтому в наших общих интересах сделать все, чтобы Украина вышла победительницей из этой войны, и чтобы эта победа была убедительной", — говорится в статье.

F-16 должны стать частью воздушного щита над Украиной

Одним из ключевых компонентов воздушного щита над Украиной должны стать самолеты F-16. Первую партию этих "машин" союзники Украины обязались поставить уже этим летом, однако этого недостаточно.

"Русские хвастаются тем, что используют трехтонные управляемые бомбы против Украины. Их бомбардировщики базируются на аэродромах в приграничных районах России. Чтобы нейтрализовать эту угрозу, нам по-прежнему нужны возможности большой дальности. Проще говоря, если в вашем районе есть осиное гнездо, вы можете охотиться на них по одному с переменным успехом, или вы можете уничтожить само гнездо. В настоящее время нам доступен только первый вариант, и даже он весьма ограничен", — отметил Ермак.

Решение этой проблемы не только сократит количество жертв, но и еще больше повысит оперативную совместимость украинских сил обороны с НАТО. Мы искренне приветствуем шаги в этом направлении, в частности создание программы NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine).

Изменения продолжаются, несмотря на войну, и они необратимы

Реформы, о которых говорится в итоговой декларации саммита, имеют первостепенное значение для перспектив Украины. В то же время здравый смысл подсказывает, что все эти изменения будут иметь значение только в том случае, если Украина выстоит в этой войне.

"Только сильная, свободная и успешная Украина может стать надежным форпостом демократии в Восточной Европе. Всесторонняя и долгосрочная помощь Украине — это не благотворительность. Это инвестиции в надежное будущее всего евроатлантического сообщества", — резюмирует Ермак в своей статье.

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