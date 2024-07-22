"Це звичайно сумно, але...": у мережі придумали, як заробити на вбивстві Фаріон (відео)

Жінку застрелили серед білого дня

У популярній соціальній мережі TikTok з’явилася реклама панами, яку носив ймовірний вбивця мовознавиці Ірини Фаріон. Продавці вирішили хайпонути на вбивстві жінки та зробили "чорнушний" ролик.

Не всім українцям припав до душі подібний маркетинговий хід, хоча дехто все-таки залишився задоволеним. "Телеграф" розповідає подробиці скандальної історії.

У TikTok завірусилося відео з рекламою панам. Заповзятливі ділки вирішили хайпонути на вбивстві Ірини Фаріон і запропонували своїм покупцям придбати панамку, яку носив ймовірний зловмисник.

В інтернет-магазині готові запропонувати своїм клієнтам три кольори на вибір — чорний, зелений та бежевий. Вартість панамки – 550 гривень.

Користувачі соцмережі неоднозначно відреагували на подібну рекламу та думки у коментарях під відео розділилися.

Одні вважають, що піаритися подібним чином цілком нормально і люди почали говорити про те, що автори ролика – це "боги маркетингу":

Інші ж назвали таку рекламу "дном" і різко негативно сприйняли хайп на крові.

Авторам також побажали одужання:

Нагадаємо, відома мовознавець Ірина Фаріон, яка неодноразово робила гучні та скандальні заяви, трагічно померла після замаху на неї. Лікарі виборювали її життя 4 години, але серце 60-річної жінки не витримало.

Зауважимо, що замах було скоєно 19 липня ввечері, проте станом на 22 липня поліція, що стріляв, ще не затримала. У той же час сусіди розповіли, що невідомий підозрілий юнак понад 2 тижні ходив біля будинку Фаріон.

Нині слідство має три основні версії замаху на мовознавцю, в яких не виключають і "російський слід".

Остання інтерв’ю перед смертю Ірина Фаріон дала "Телеграфу". У ньому вона говорила про українську мову та російськомовних військових, про Майдан, президентів України тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав усе, що відомо про вбивство Фаріон. У матеріалі йдеться про тижні стеження нападника, постріл у голову і можливий "російський слід".