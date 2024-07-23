У Києві водоймища кишать зміями: люди плавають поряд із ними (відео)

Головне — це зберігати спокій і першими не чіпати плазунів

У столиці спостерігається активізація змій, яких все частіше можна зустріти у місцях скупчення людей. Великих плазунів також почали помічати на пляжах та поряд із водоймами.

Деякі змії абсолютно не бояться людей і з'являються в місцях, де масово купаються відпочивальники. У соцмережі з'явилося відео, на якому зафіксовано велику змію, яка полює поруч із групою людей, які нічого не підозрюють.

Так, на одному з київських пляжів помітили великого плазуна, який плавав у Дніпрі і перебував на невеликій відстані від відпочивальників. Відео має досить моторошний вигляд, адже люди купаються і розважаються в безпосередній близькості від великої змії.

Фахівці відзначають, що з настанням тепла змії дійсно активізуються і все частіше залишають свої укриття. Мешканців та гостей Києва, при цьому просять зберігати спокій та пам’ятати про те, що шанс зустріти отруйну змію у межах міста вкрай малий.

Швидше за все, це був звичайний вуж, який відноситься до роду неотруйних змій. Вони зазвичай поширені у місцевостях із водоймами.

Побачивши плазунів слід дотримуватися спокою і якнайшвидше відійти убік.

Як правило, змії не атакують людину першими, якщо почуваються в безпеці. Тому фахівці рекомендують поводитися спокійно і не робити різких рухів.

Крім цього слід пам’ятати про те, що зустріти отруйну змію (гадюку) у межах міста практично неможливо. Найчастіше люди натрапляють на вужів, які є абсолютно невинними.

Які змії водяться в межах Києва

Загалом у Києві, як кажуть фахівці, можна зустріти три-чотири види змій: вужа водяного та вужа звичайного, полоза, а також лісову гадюку (отруйна). Ці види водяться в лісах та заболочених водоймах.

Гадюки в межах міста практично не зустрічаються, а ось вужі — звичайне явище для кожного з районів столиці. Їх можна зустріти у центральних парках, біля водойм та у лісосмугах.

Як уникнути укусу змії

Зазвичай при зустрічі з людиною змії намагаються втекти, стрімко вповзаючи в укриття. Кусає змія в основному тільки в тих випадках, коли її починають дражнити та турбувати.

При зустрічі зі змією слід дотримуватися таких рекомендацій:

Якщо ви вирішили сісти і відпочити, перевірте ціпком, чи немає поблизу змії.

Якщо ви несподівано помітили змію, то замріть і дайте їй можливість "піти".

Якщо змія прийняла позу загрози, відступіть повільно назад. Уникайте різких рухів, що лякають змію! Не можна, захищаючись, виставляти вперед руки та розвертатися спиною до змії. Якщо у вас є палиця, тримайте її перед собою.

Не намагайтеся ловити змій чи грати з ними.

Отруйні і дитинчата змій, що тільки-но вилупилися з яйця.

Слід бути обережними у поводженні з мертвими зміями, у деяких з них отрута зберігає свої властивості довгий час.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині під час розчищення озера водолаза атакував невідомий монстр. Після зустрічі з цією істотою чоловік отримав тяжку травму ока, опинився у лікарні та переніс серйозну операцію.