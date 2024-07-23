Ціни різко підскочили: скільки коштують квартири в новобудовах Києва

Найдорожчі квартири в столиці традиційно продаються в Печерському районі

У Києві продовжує спостерігатися різке подорожчання вартості житла. Експерти зазначають, що ціни на нерухомість уже зрівнялися з тими, що були зафіксовані до початку війни та продовжують поступово зростати.

Ця тенденція простежується як на вторинному ринку нерухомості, так і на первинному. Протягом останнього місяця середня вартість квадратного метра у новобудовах столиці зросла на 1,49%.

Загалом ціна на квартиру в столичній новобудові залежить від району, кількості кімнат і рівня комфортабельності самого будинку. Докладніше про стан первинного ринку нерухомості у Києві розповіли на офіційному сайті ЛУН.

Так, у липні 2024 року відзначається відчутне зростання цін на квартири в новобудовах. На даний момент, за квадратний метр у новобудові просять в середньому 51 000 гривень.

Ціни на первинці повзуть у гору

На первинному ринку нерухомості у Києві спостерігається стабільне подорожчання вартості квартир як у преміум сегменті, так і в "економ-класі".

Наприклад, за квадратний метр у новобудові класу "преміум" доведеться віддати 110 000 гривень. Метр квадратний у новобудовах бізнес-класу коштує 72 000 гривень, у "комфорті" — 43 000 гривень та в "економі" — 40 000 гривень.

Ціни на первинці стабільно прагнуть вгору

За останні півроку квартири у столичних новобудовах подорожчали на 18,72%. Так, якщо в січні 2024 року за квадратний метр на первинці просили 43 000 гривень, то вже в липні ціна підскочила до 51 000 гривень.

Динаміка зростання цін

Найдорожчі квартири на "первинці" традиційно продаються у Печерському, Шевченківському, Подільському та Голосіївському районах.

У Печерському районі Києва доведеться віддати за квадратний метр у новобудові 100 000 гривень, у Шевченківському районі — 65 000 гривень, у Подільському районі — 63 000 гривень, а в Голосіївському — 53 000 гривень.

Найнижчі ціни за метр квадратний у новобудові зафіксовані у Дарницькому (44 000 гривень) та Деснянському (40 000 гривень) районах Києва.

Найдорожчі квартири продаються на Печерську

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які квартири можна орендувати у передмісті Києва. У гонитві за більш доступними варіанти багато хто готовий винаймати житло на околицях столиці, проте знайти нормальні варіанти — це справа не з легких.