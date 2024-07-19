Був невеликим і не користувався популярністю: який вигляд мав перший київський тролейбус (фото)

На вас чекає захоплююча подорож у минуле

Історія столичного тролейбуса сягає початку 20 століття, а перші розмови про "безрейковий" трамвай для Києва почали вестися ще в далекому 1914 році. Однак через війну ці ідеї було відкладено до кращих часів. Знову ж про тролейбус заговорили тільки в 1935 році, після перенесення столиці УРСР з Харкова до Києва.

Цікаво, що спочатку містом курсувало всього чотири тролейбуси і вони не користувалися особливою популярністю серед пасажирів. Редакція "Телеграфу" вирішила розповісти читачам історію появи першого київського тролейбуса та показати дивовижні ретрофото того часу.

Першим тролейбусом у Києві був "ЛК-5"

Як відомо, історія київського тролейбуса бере свій початок на зорі 20 століття. Фахівці говорять про те, що ще 1914 року одна лондонська фірма запропонувала київському міському голові Дякову побудувати "безрейковий" трамвай.

Іноземці запевняли чиновника в тому, що це буде в 5 разів дешевше, ніж будівництво рейок і прокладання нових трамвайних маршрутів. Однак через війну і відсутність подібного досвіду тема київського тролейбуса на довгі роки "пішла в тінь".

Лише 1935 року, після перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва, розмови про будівництво перших тролейбусів знову вийшли на перший план. Спочатку тролейбус мав піти маршрутом колишнього трамвая №2: "пл. ІІІ Інтернаціоналу (Європейська площа) – Хрещатик – вул. Леніна – вул. Пирогова – бульвар Тараса Шевченка – вул. Комінтерну – Залізничний вокзал".

Перший тролейбус для Києва "ЛК-5" був виготовлений на московських заводах, а ще шість моделей цієї серії вже зібрали на київському заводі імені Домболя, розташованого на Либідській.

Креслення тролейбуса ЛК-5

Тролейбусний рух у Києві було відкрито 5 листопада 1935 року о 17:00 чотирма тролейбусами ЛК-5 за маршрутом № 1: "пл. Льва Толстого — вул. Заміська" по вулиці Червоноармійській. Потім маршрут називався "пл. Льва Толстого — завод ім. Дзержинського". Тоді ж було збудовано депо на 17 місць.

У день відкриття лінії новий вид транспорту "випробували" 1629 пасажирів, а на другий день — уже понад 5 тисяч осіб. Як і належить у таких випадках, люди каталися колами цілими сім'ями, а відкриття було урочистим і святковим.

Вартість проїзду в один кінець складала 25 копійок. Маршрут протяжністю 3,5 км і в один бік займав близько 10 хвилин та мав 5 зупинок. Максимальна швидкість першого київського тролейбуса становила 45 км/год. Т

Тролейбус "ЛК-5" за нинішніми мірками – це невеликий двовісний тролейбус. Він був розрахований на 47 місць, 37 із яких були сидячими. Такі машини ходили Києвом до війни.

До війни тролейбус розвивався в центрі, частково замінюючи зняті трамвайні лінії Хрещатиком та вулицею Червоноармійською, проте пріоритет все одно залишався за трамваєм.

Перші тролейбуси не мали особливої популярності у пасажирів, оскільки повністю дублювали трамвайні маршрути, а проїзд у них коштував дорожче. Не дивлячись на це но початку Другої світової війни у Києві збудували ще дві тролейбусні лінії, які з’єднували одна одну по кільцю.

На початку 1941 року у столиці вже налічувалася мережа з чотирьох тролейбусних маршрутів, а у післявоєнні роки розпочався масштабний розвиток київського тролейбуса. Відтоді кількість тролейбусних ліній зростала з кожним десятиліттям.

У 1960-х роках з’являється вже 20 ліній, які поєднують усі київські райони правого берега. На лівому березі тролейбус з’являється лише 1983 року, з’єднуючи Почайну з Троєщиною, а до кінця 80-х у Києві було вже понад 30 маршрутів.

На даний момент тролейбусна мережа Києва є найбільшою в країні та однією з найбільших у світі: вона посідає перше місце за довжиною контактної мережі.

Станом на листопад 2023 року є 44 маршрути, 495,6 км мережі, 4 депо та 614 машин. Щоденно на рейс в столиці виходить близько 280 машин.

Нагадаємо, що в мережі було опубліковано унікальну кінохроніку 1963 року, на якій можна побачити перші турнікети на станції метро "Хрещатик" та реакцію на них пасажирів.

Автоматичні турнікети приймали 5-ти копійчані монети та значно прискорювали процес оплати проїзду. Завдяки впровадженню "технологічної новинки" кількість паперових квитків почала різко знижуватися, а черги на вході до підземки стали набагато меншими.

Раніше "Телеграф " розповідав про те, як виглядав відомий Парковий міст у Києві понад 65 років тому. На кадрах унікального відео автори зняли киян, які відпочивають на пляжах Труханова острова на тлі пішохідного мосту далекого 1957 року.