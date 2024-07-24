Як виглядав Київ на кольорових листівках 1974 року: добірка цікавих фото, які вас точно здивують

Знайомі місця крізь призму десятиліть

Столиця України в усі часи вражала своєю колоритністю та особливою енергетикою. Цікаво, що багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локації в минулому виглядали зовсім інакше.

На сьогоднішній день саме ретро фотографії залишаються чи не єдиною можливістю побачити те, яким була столиця багато десятиліть тому, адже саме старі фото — це той місток, який пролягає між минулим та сьогоденням.

Редакція "Телеграфу" вирішила показати читачам листівки 1974 року випуску, які передають дух Києва тих часів та зачаровують своєю динамікою. Приємної фотопрогулянки!

До відзначення 30-річчя визволення радянської України від німецько-фашистських загарбників було випущено комплект яскравих листівок під лаконічною назвою "Київ". Набори надрукували в 1974 році і складалися вони з десятка карток.

На поданому нижче фото можна побачити Русанівку та міст через канал. На території цієї історичної місцевості в 1960 році розпочалися роботи зі створення зразкового житлового масиву.

Русанівка 1974 року

Протягом наступних дванадцяти років масив був забудований дев’яти- та шістнадцятиповерховими багатосекційними житловими будинками загальною площею 600 тисяч квадратних метрів. Русанівка з самого початку свого існування вважалася одним із найкомфортніших житлових масивів Києва.

Це обумовлено особливою атмосферою району, розвиненою інфраструктурою, а також близькістю Дніпра та його набережною.

Русанівська набережна та готель “Славутич”

На одній із листівок зображено пам’ятник українському поету та художнику Тарасові Шевченку у Києві, розташованому у парку Шевченка, навпроти "червоного корпусу" Київського університету. Встановлено його було у 1939 році з нагоди 125-річчя від дня народження поета.

Саме ця пам’ятка є одним із символів сучасного Києва.

Пам’ятник Шевченку

"Червоний" корпус університету

Міст Метро — це перший метроміст через Дніпро у Києві та перша у світі за розмірами прогонів арочна споруда на сухих стиках. Консолі конструкції складені із окремих залізобетонних блоків, з’єднаних металевими болтами.

Міст Метро разом із Русанівським мостом з’єднує правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом та зоною відпочинку – Гідропарком.

На правому березі Дніпра міст завершує станція "Дніпро" Київського метрополітену.

Станція метро “Дніпро” та міст метро

Софійська площа – одна з центральних та найдавніших площ Києва. Саме тут розташована дзвіниця Софійського собору та знаменитий пам’ятник Богдану Хмельницькому, який урочисто було відкрито 23 липня (11 липня за старим стилем) 1888 року.

Пам’ятник є одним із символів Києва та витвором мистецтва XIX століття.

Пам’ятник Богдану Хмельницькому

Галицька площа (у 1952-2023 роках площа Перемоги) відома з XIX століття. У 1860 році на ній був відкритий ринок носильних речей, який згодом отримав назву Єврейського базару (Євбаз) або Галицького базару.

Площу 1869 року назвали Галицькою, бо звідси починалася дорога на Захід — до Галичини. З 1952 називалася Площею Перемоги, а в лютому 2023 площі повернули історичну назву — Галицька.

На площі розташовано обеліск на честь міста-героя Києва, який було відкрито 8 травня 1982 року і який є пам’яткою архітектури.

Галицька площа

Також на листівках можна побачити пам’ятник українській поетесі, письменниці, перекладачці та культурній діячці Лесі Українці. Розташований він у центрі української столиці — у Печерському районі на майдані імені Лесі Українки.

Урочисто відкрито пам’ятник 3 вересня 1973 року. Загальна висота скульптури складає 10 метрів. На постаменті написані слова з вірша поетеси:

"Як я умру, на світі запалає

Покинутий вогонь моїх пісень

І стримуваний пломінь засіяє

Вночі запалений, горітиме удень…"

Пам’ятник Лесі Українці на площі Лесі Українки

Міжнародний аеропорт Бориспіль є найбільшим за обсягами перевезень на території України. Заснований він був у червні 1959 року на базі військового аеродрому у складі Бориспільського об’єднаного авіаційного загону.

Починаючи з 24 лютого 2022 року, у зв’язку з Російським вторгненням в Україну, аеропорт був змушений призупинити авіасполучення, а також скасувати всі рейси. Наразі він тимчасово не працює.

Аеропорт "Бориспіль"

Національний палац мистецтв "Україна" — це один з найбільших концертних залів Києва та України. Розташований він на вулиці Великій Васильківській — на місці колишнього Володимирського ринку.

Палац "Україна"

Національний комплекс "Експоцентр України" — міжнародний багатофункціональний архітектурний комплекс радянської доби з культурним центром та концертним залом. Тут відбуваються не лише виставки, а й концерти, фестивалі та публічні заходи.

Функціонує із 1958 року. Відвідуваність Експоцентру – 1,5 мільйона людей на рік.

ВДНГ (Експоцентр)

Нагадаємо, що в мережі була опублікована унікальна кінохроніка, на якій можна побачити, як проходило будівництво найвідомішого туристичного об’єкту в Києві та найвищого в Україні монумента "Батьківщина-мати".

Висота скульптури від п’єдесталу до кінчика меча становить 62 метри (з постаментом – 102 метри). В одній руці статуя тримає 16-метровий меч, а в іншій – величезний щит. Він має 13 метрів заввишки і 8 метрів завширшки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав Київ 109 років тому на рідкісних фото, зроблених сестрою милосердя з Америки 1915 року. Цікаво, що багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локації в минулому виглядали зовсім інакше.