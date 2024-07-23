"Я на своїй землі": у Києві з’явився новий мурал на честь військового (фото)

Дуже важлива ініціатива

У Дніпровському районі Києва на стіні багатоповерхового будинку з’явився величезний мурал. Малюнок присвячений військовослужбовцю з позивним "Тоха", який був нагороджений орденом "За мужність" 3 ступеня.

На малюнку також є напис "Я на своїй землі". Про появу у столиці нового муралу повідомляють київські Telegram-канали.

У спальному районі столиці на території Старої Дарниці з’явився великий яскравий мурал, на якому зображено українського захисника з позивним "Тоха". Чоловік на малюнку сидить у невимушеній позі, виставивши на передній план ногу.

На ньому шолом та екіпірування, а на шкарпетках можна помітити напис "Я на своїй землі". Такий самий напис є і у верхньому кутку малюнка.

На муралі вказано, що військового нагородили орденом "За мужність" 3 ступеня.

Хто є автором цього малюнку — невідомо.

Новий мурал розташований на стіні однієї з багатоповерхівок на вулиці Дністровській у Києві (Стара Дарниця).

Мурал розташований на вулиці Дністровській

Нагадаємо, що у Бучі новий мурал створив загадковий художник із Франції, який працює під псевдонімом Manu Invisible або Ману Невидимий. На фасаді багатоповерхівки Ману зобразив білого голуба, який несе на собі синьо-жовтий прапор України. Птах світу зображений у польоті, та якщо з його грудей "вириваються" промені світла.

Цікаво, що Ману Невидимий завжди приховує своє обличчя за незвичайною чорною маскою, що відрізняється різкими "гострими" лініями. За словами самого художника, на створення маски його надихнула геометрія та сама ніч.

Ману з’являється на публіці у чорному одязі зі слідами фарби та залишається інкогніто, створюючи навколо своєї персони ореол таємничості.

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