Как выглядел Киев на цветных открытках 1974 года: подборка интересных фото, которые вас точно удивят

Знакомые места сквозь призму десятилетий

Столица Украины во все времена поражала своей колоритностью и особой энергетикой. Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе.

На сегодняшний день именно ретро фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть то, каким была столица много десятилетий назад, ведь именно старые фото — это тот мостик, который пролегает между прошлым и настоящим.

Редакция "Телеграфа" решила показать читателям открытки 1974 года выпуска, которые передают дух Киева тех времен и завораживают своей динамикой. Приятной фотопрогулки!

К празднованию 30-летию освобождения советской Украины от немецко-фашистских захватчиков был выпущен комплект ярких открыток под лаконичным названием "Киев". Наборы напечатали в 1974 году и они состояли из десятка карточек.

На представленном ниже фото можно рассмотреть Русановку и мост через канал. На территории этой исторической местности в 1960 году начались работы по созданию образцового жилого массива.

Русановка в 1974 году

В течение следующих двенадцати лет массив был застроен девяти- и шестнадцатиэтажными многосекционными жилыми домами общей площадью 600 тысяч квадратных метров. Русановка с самого начала своего существования считалась одним из самых комфортных жилых массивов Киева.

Это обусловлено особой атмосферой района, развитой инфраструктурой, а также близостью Днепра и его набережной.

Русановская набережная и гостиница “Славутич”

На одной из открыток изображен памятник украинскому поэту и художнику Тарасу Шевченко в Киеве, расположенный в парке Шевченко, напротив Красного корпуса Киевского университета. Установлен он в 1939 году по случаю 125-летия со дня рождения поэта.

Именно этот памятник является одним из символов современного Киева.

Памятник Шевченко

“Красный” корпус университета

Мост Метро — это первый метромост через Днепр в Киеве и первое в мире по размерам прогонов арочное сооружение на сухих стыках. Консоли конструкции сложены из отдельных железобетонных блоков, соединённых металлическими болтами.

Мост Метро вместе с Русановским мостом соединяет правобережную часть Киева с Русановкой, Левобережным массивом, Воскресенкой, Лесным массивом и зоной отдыха — Гидропарком.

На правом берегу Днепра мост завершает станция "Днепр" Киевского метрополитена.

Станция метро “Днепр” и мост метро

Софийская площадь — одна из центральных и древнейших площадей Киева. Именно здесь расположена колокольня Софийского собора и знаменитый памятник Богдану Хмельницкому, который торжественно был открыт 23 июля (11 июля по старому стилю) 1888 года.

Памятник является одним из символов Киева и произведением искусства XIX века.

Памятник Богдану Хмельницкому

Галицкая площадь (в 1952—2023 годах площадь Победы) известна с XIX века. В 1860 году на ней был открыт рынок носильных вещей, получивший со временем название Еврейского базара (Евбаз) или Галицкого базара.

Площадь в 1869 году назвали Галицкой, так как отсюда начиналась дорога на Запад — в Галицию. С 1952 года называлась Площадью Победы, а в феврале 2023 года площади вернули историческое название — Галицкая.

На площади расположен обелиск в честь города-героя Киева, который был открыт 8 мая 1982 года и является памятником архитектуры.

Галицкая площадь

Также на открытках можно увидеть памятник украинской поэтессе, писательнице, переводчику и культурному деятелю Лесе Украинке. Расположен он в центре украинской столицы, в Печерском районе на площади имени Леси Украинки.

Торжественно открыт памятник бы 3 сентября 1973 года. Общая высота скульптуры составляет 10 метров. На постаменте начертаны слова из стихотворения поэтессы:

"Як я умру, на світі запалає

Покинутий вогонь моїх пісень

І стримуваний пломінь засіяє

Вночі запалений, горітиме удень…"

Памятник Лесе Украинке на площади Леси Украинки

Международный аэропорт Борисполь является крупнейшим по объёмам перевозок на территории Украины. Основан он был в июне 1959 года на базе военного аэродрома в составе Бориспольского объединённого авиационного отряда.

Начиная с 24 февраля 2022 года в связи с Российским вторжением в Украину аэропорт был вынужден приостановить авиасообщение, а также отменить все рейсы.

Аэропорт “Борисполь”

Национальный дворец искусств "Украина" — это один из крупнейших концертных залов Киева и Украины. Расположен он на улице Большой Васильковской — на месте бывшего Владимирского рынка.

Дворец "Украина"

Национальный комплекс "Экспоцентр Украины" — международный многофункциональный архитектурный комплекс советской эпохи с культурным центром и концертным залом. Здесь проходят не только выставки, но и концерты и фестивали, проводят публичные мероприятия.

Функционирует с 1958 года. Посещаемость Экспоцентра — 1,5 миллиона человек в год.

ВДНГ (Экспоцентр)

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника на которой можно увидеть, как проходило строительство самого известного туристического объекта в Киеве и самого высокого в Украине монумента "Родина-мать".

Высота скульптуры от пьедестала до кончика меча составляет 62 метра (с постаментом — 102 метра). В одной руке статуя держит 16-метровый меч, а в другой — огромный щит. Он имеет 13 метров в высоту и 8 метров в ширину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел Киев 109 лет назад на редких фото, сделанных сестрой милосердия из Америки в 1915 году. Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе.