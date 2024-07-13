Як виглядав Київ 109 років тому: добірка рідкісних фото, зроблених сестрою милосердя з Америки в 1915 році

Ретрознімки здатні "оживити" історію

Київ у всі часи зачаровував своїм неповторним колоритом та особливою енергетикою. Цікаво, що багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локації в минулому виглядали зовсім інакше.

На сьогоднішній день саме ретрофотографії залишаються чи не єдиною можливістю побачити те, яким була столиця багато десятиліть тому, адже саме старі фото — це той місток, що пролягає між минулим та сьогоденням.

Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати для вас історично знімки 1915 року, зроблені сестрою милосердя Мері Ферлі у столиці. Ці фотографії передають дух минулої доби та показують нам інший Київ. Приємної фотопрогулянки!

Київ у 1915 році

1915 року сестра милосердя Мері Ферлі, яка була співробітницею місії Американського Червоного Хреста і працювала в Києві, зробила серію унікальних знімків.

Жінка прогулялася містом і сфотографувала все, що її оточувало на той час. Цікаво, що до об’єктиву камери в основному потрапили будівлі, розташовані по вулиці Фундукліївській (нинішня — Богдана Хмельницького).

Наприклад, на цьому знімку можна добре розглянути вулицю Фундукліївську. Праворуч видніються будинки №8 та №10. Цікаво, що у будинку №8 був розташований магазин фарб "І.К.Міллер". Тут продавали олію, пензлі, лаки та фарби.

Вулиця Фундукліївська у 1915 році

Також на знімках сестри милосердя можна побачити Національну оперу України імені Тараса Шевченка, яка була збудована далекого 1901 року.

На даний момент вона є найбільшим музичним театром України.

Так виглядала Національна опера України у 1917 році

А так виглядала Поштова площа у Києві 1915 року. Ця місцевість — це одна з найстаріших площ Києва. Археологічні дослідження виявили, що торгові поселення були тут ще IV столітті нашої ери.

За часів Київської Русі, ймовірно, на ній розташовувалося одне з 8 київських торжищ, що згадуються в літописах.

Поштова площа у Києві у 1915 році

Педагогічний музей або Будинок вчителя у Києві також потрапив до об’єктиву Мері Ферлі у 1915 році. Будівля була збудована у 1901 році за проектом та під керівництвом архітектора Альошина.

Будинок вчителя виділяє незвичайний різьблений скульптурний фриз на тему історії розвитку освіти, що охоплює будову на третьому поверху.

Будинок вчителя у 1915 році

Готель "Ермітаж" — це п’ятиповерховий будинок у стилі київського ренесансу на вулиці Фундукліївській, 26 (Богдана Хмельницького). Саме так вона виглядала у 1915 році.

Тут любили зупинятися знатні люди, купці, громадські та політичні діячі того часу.

Готель "Ермітаж" у 1915 році

Також на знімках сестри милосердя та співробітниці місії Американського Червоного Хреста Мері Ферлі можна побачити пересічних жителів тогочасної столиці України.

Київ у 1915 році

Київ у 1915 році

Київ у 1915 році

Київ у 1915 році

Київ у 1915 році

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що понад 100 років тому центром Києва розгулювали верблюди. Цих витривалих ссавців використовували для перевезення вантажів та навіть залучали їх до участі у церемоніальних парадах.