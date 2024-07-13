Як виглядав Київ 109 років тому: добірка рідкісних фото, зроблених сестрою милосердя з Америки в 1915 році
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Ретрознімки здатні "оживити" історію
Київ у всі часи зачаровував своїм неповторним колоритом та особливою енергетикою. Цікаво, що багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локації в минулому виглядали зовсім інакше.
На сьогоднішній день саме ретрофотографії залишаються чи не єдиною можливістю побачити те, яким була столиця багато десятиліть тому, адже саме старі фото — це той місток, що пролягає між минулим та сьогоденням.
Редакція "Телеграфу" вирішила зібрати для вас історично знімки 1915 року, зроблені сестрою милосердя Мері Ферлі у столиці. Ці фотографії передають дух минулої доби та показують нам інший Київ. Приємної фотопрогулянки!
1915 року сестра милосердя Мері Ферлі, яка була співробітницею місії Американського Червоного Хреста і працювала в Києві, зробила серію унікальних знімків.
Жінка прогулялася містом і сфотографувала все, що її оточувало на той час. Цікаво, що до об’єктиву камери в основному потрапили будівлі, розташовані по вулиці Фундукліївській (нинішня — Богдана Хмельницького).
Наприклад, на цьому знімку можна добре розглянути вулицю Фундукліївську. Праворуч видніються будинки №8 та №10. Цікаво, що у будинку №8 був розташований магазин фарб "І.К.Міллер". Тут продавали олію, пензлі, лаки та фарби.
Також на знімках сестри милосердя можна побачити Національну оперу України імені Тараса Шевченка, яка була збудована далекого 1901 року.
На даний момент вона є найбільшим музичним театром України.
А так виглядала Поштова площа у Києві 1915 року. Ця місцевість — це одна з найстаріших площ Києва. Археологічні дослідження виявили, що торгові поселення були тут ще IV столітті нашої ери.
За часів Київської Русі, ймовірно, на ній розташовувалося одне з 8 київських торжищ, що згадуються в літописах.
Педагогічний музей або Будинок вчителя у Києві також потрапив до об’єктиву Мері Ферлі у 1915 році. Будівля була збудована у 1901 році за проектом та під керівництвом архітектора Альошина.
Будинок вчителя виділяє незвичайний різьблений скульптурний фриз на тему історії розвитку освіти, що охоплює будову на третьому поверху.
Готель "Ермітаж" — це п’ятиповерховий будинок у стилі київського ренесансу на вулиці Фундукліївській, 26 (Богдана Хмельницького). Саме так вона виглядала у 1915 році.
Тут любили зупинятися знатні люди, купці, громадські та політичні діячі того часу.
Також на знімках сестри милосердя та співробітниці місії Американського Червоного Хреста Мері Ферлі можна побачити пересічних жителів тогочасної столиці України.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що понад 100 років тому центром Києва розгулювали верблюди. Цих витривалих ссавців використовували для перевезення вантажів та навіть залучали їх до участі у церемоніальних парадах.