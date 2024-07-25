Такого вы еще не видели: в Киеве нашли столетнюю могилу украшенную немецкими гранатами (фото)

Неожиданная локация в центре столицы

Столица Украины может посхвастаться своей многовековой историей и удивить необычными локациями, которые зачастую скрыты от посторонних глаз. К примеру, лишь единицы знают о том, что на территории небольшого киевского некрополя на Печерске есть необычное надгробье, которое "украшают" корпуса немецких гранат.

Крест на этой могиле выполнен из обрезков металлических рельс. Об этом рассказал на своей странице в Фейсбук столичный экскурсовод Кирилл Степанец.

Что известно о странном захоронении

В Печерском районе Киева на Зверинецком кладбище располагается могила местного жителя, датированная 1918 годом. Она интересна тем, что вместо памятника здесь стоит крест, выполненный из двух перекрещенных кусков рельсы, которые имитируют православный крест.

И самое интересное — все боковые части креста украшены корпусами гранат Kugelhandgranate 13, стоявших на вооружении у войск Германии начиная с 1913 года.

"Очень необычное захоронение сохранилось на Зверинце. Могила времен Первой Мировой войны, вероятно обустроенная во времена Гетманата Скоропадского, когда в столице Украины стоял немецкий гарнизон", — предположил Степанец.

Необычный крест на Зверинецком кладбище в Киеве

Экскурсовод также отметил, что подобных захоронений он никогда не встречал ни в Киеве, ни на территории других областей Украины. Также известно, что рядом с необычной могилой захоронено много людей под одной фамилией.

"Здесь целый семейный пантеон похоронен, но самая древняя могила именно 1918 года, когда и использовались такие гранаты. Похоронили обычного украинца, возможно погибшего во время взрыва на Зверинце летом того же года", — написал в соцсети Степанец.

Кому же на само деле принадлежит это необычное захоронение на Зверинецком кладбище в Киеве — остается загадкой.

Необычное "украшение" креста

Интересно, что немецкая ручная осколочная ручная граната "Kugelhandgranate — 13" предназначалась для поражения живой силы противника, как в наступательном, так и в оборонном бою. Граната была принята на вооружение Германии в канун Первой Мировой войны – в 1913 году. Ее вес составлял 1 килограмм, а дальность огня — 20 метров.

Ручная граната Kugelhandgranate 13 выпускалась в двух вариантах: Kugelhandgranate 13 Model Aa и Kugelhandgranate 13 Model Na, отличавшихся между собой только формой насечек на корпусе. В целях ускорения производства в Kugelhandgranate 13 Model Na было уменьшено количество насечек.

Ручная граната "Kugelhandgranate — 13"

Ручная граната "Kugelhandgranate — 13"

Зверинецкое кладбище: где расположен некрополь

Зверинецкое кладбище — это небольшой некрополь в Киеве, расположенный на Зверинце (историческая местность на территории Печерского района города), на возвышенности между Наводницким оврагом и бульваром Николая Михновского.

Площадь кладбища составляет — 5,6 гектар. Сейчас кладбище являетяс полузакрытым — здесь хоронят людей только на резервных местах.

Зверинецкое кладбище ведёт начало от кладбища церкви Рождества Иоанна Предтечи (основана между 1715 и 1729 годами, существовала до 1930-х годов) — приходского храма Зверинца. Долгое время здесь хоронили только жителей этого киевского пригорода.

Зверинецкое кладбище

Кладбище получило общегородское значение в 1930-е годы, когда сюда были перенесены некоторые захоронения из разрушенного некрополя "Аскольдова могила".

После войны отведён отдельный специальный участок для умерших рабочих завода "Арсенал", которые принимали участие в революционных событиях 1917—1918 годов. После закрытия Лукьяновского кладбища здесь в 1990-х годах хоронили священников и монахов.

Координаты Зверинецкого кладбища: 50°25′29″ 30°33′17″

Зверинецкое кладбище

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника на которой можно увидеть, как проходило строительство самого известного туристического объекта в Киеве и самого высокого в Украине монумента "Родина-мать".

Высота скульптуры от пьедестала до кончика меча составляет 62 метра (с постаментом — 102 метра). В одной руке статуя держит 16-метровый меч, а в другой — огромный щит. Он имеет 13 метров в высоту и 8 метров в ширину.

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