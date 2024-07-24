У київському озері виловили величезну рибу (відео)

Біля рибалки зібрався цілий натовп людей

У Дарницькому районі столиці чоловікові вдалося впіймати на вудку величезного товстолоба. Рибалці допомагав напарник, який підсаком дістав рибу з води та поклав її на берег.

Щасливого рибалку оточили люди, які фотографували гігантську рибу та аплодували чоловікові. Про це повідомляється у Телеграм-каналі "Лівий берег Київ".

Так, в озері "Сонячне" на Позняках рибалці вдалося зловити великого товстолоба. Риба важила не один десяток кілограмів і дістати її на берег виявилося не так просто. Рибалці допомагав його напарник, який за допомогою підсаку дістав з води товстолоба.

Яку приманку та снасті використовував чоловік – невідомо. Слід зазначити, що зловити такий великий екземпляр у міській водоймі — це реальна удача.

Для довідки: Лби товстолобиків набагато ширші, ніж у інших коропових і звідси походить їхня назва.

Довжина тіла товстолобиків до 1 метра (іноді більше), а маса в середньому 20-35 кг, хоча зустрічаються екземпляри, маса яких перевищує 50 кг. У деяких видів є на череві кіль, що починається біля горла.

Що відомо про озеро "Сонячне"

Водойма знаходиться у Дарницькому районі міста Києва поблизу мікрорайону "Позняки" на Харківському масиві. Озеро має досить великий та широкий громадський піщаний пляж, де можна засмагати абсолютно безкоштовно.

Зона відпочинку під назвою "Сонячна" входить до списку територій контрольованих державним комунальним підприємством "Плесо", яке займається утриманням та експлуатацією водойм міста Києва.

Утворилося водоймище внаслідок намиву піску для будівництва Харківського масиву та Позняків. Було це в середині 80-х – на початку 90-х років минулого століття.

Купатися в озері офіційно не дозволяється.

Озеро Сонячне на карті

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині під час розчищення озера водолаза атакував невідомий монстр. Після зустрічі з невідомою живою істотою чоловік отримав тяжку травму ока, опинився у лікарні та переніс серйозну операцію.