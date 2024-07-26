У Києві таксист Uklon серед дороги напав на водія: бійка закінчилася несподівано (відео)

Свідками події стали перехожі

У столиці на жвавій магістралі сталася бійка між двома чоловіками. Як виявилося, водій таксі Uklon вирішив провчити водія автомобіля, який не поступився йому дорогою та напав на нього з металевою палицею.

Агресор несподівано отримав відсіч і опинився на асфальті. Про це повідомили у Telegram-каналі "Київський двіж".

У Києві посеред дороги двоє чоловіків влаштували бійку. За словами очевидців, водій таксі Uklon вийшов з автомобіля і вирішив провчити іншого водія, який не поступився йому дорогою. Таксист прихопив із собою телескопічну палицю і почав кричати на чоловіка.

Несподівано він отримав у відповідь кілька сильних ударів та опинився на асфальті. При цьому з таксиста спала кепка та окуляри. Чоловік розгубився і одразу ж заспокоївся — він зібрав свої речі з дороги і почав виправдовуватись перед іншим водієм.

Бійка на дорозі закінчилася, так і не встигши розпочатися, а таксисту довелося спішно йти в своє авто. Поліцію на місце події ніхто не викликав.

Нагадаємо, у Києві водій таксі Bolt слухав під час перевезення пасажирів російський шансон та оскандалився заявами про Крим. Після зауваження пасажирки виникла дискусія, в ході якої він заявив, що Крим не був українським — "нам його просто дали".

У коментарі її публікації прийшов офіційний представник компанії Bolt. Її подякували за повідомлення про поведінку водія.

У службі таксі додали, що готові співпрацювати із правоохоронними органами з цього питання. Вони пообіцяли надати всю необхідну інформацію на їх офіційний запит.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві таксист відмовився говорити українською та обізвав пасажирок. Чоловік поводився зухвало і назвав жінок "хворими людьми".