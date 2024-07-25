Літній вайб та улюблені фільми: найкращі кінотеатри просто неба в Києві

Кіноманам на замітку

Кіно просто неба – це чудова можливість насолодитися улюбленими фільмами і відпочити на свіжому повітрі. Якщо вам хочеться незабутньо провести час і змінити обстановку, то літні кінотеатри вам точно припадуть до душі.

Редакція "Телеграфу" зібрала для своїх читачів найкращі столичні кінотеатри просто неба, які продовжують працювати навіть в умовах військового стану.

Насолоджуйтесь мальовничими краєвидами під улюблені кінострічки!

Адреса: вул. Довженка, 4 (територія кіностудії імені Довженка, заїзд 1)

Ціна: від 200 гривень

КіноДром

Спеціальний автомобільний кінотеатр, що дозволяє дивитися фільми на відкритому майданчику у власному автомобілі.

Гості кінотеатру Кінодром під’їжджають на своєму автомобілі до в’їзду, купують квиток та отримують меню. Далі, слід припаркувати свій автомобіль відповідно до розмітки, налаштувати на радіоприймачі FM-хвилю 93,3, погасити габаритні вогні і просто насолоджуватися переглядом фільму на великому екрані просто неба.

Також у розпорядженні гостей – авто-бар у якому пропонують попкорн, пиво, сендвічі, закуски та різноманітні напої, а також кальян. Драйв-офіціанти доставляють замовлення прямо в машину.

Щодня відбувається по одному сеансу після 21:00.

Адреса: пр. Академіка Глушкова, 1

Ціна: вхід вільний

Поляна ВДНГ

Кінотеатр Київстар ТБ — це фільми просто неба на зеленій галявині ВДНГ. Гості можуть розташуватися на зручних лавках або кріслах. Щоб зайняти місце для сидіння, можна просто придбати щось у зоні бару або фудкорту.

Тут показують багато українського та світового кіно, мультфільми для усієї родини, а також проводять трансляції спортивних подій.

Актуальний розклад можна переглянути на сторінці в Instagram .

Адреса: вул. Протасів Яр, 23-а (заїзд з вул. Амосова, 10)

Ціна: вхід вільний, проте перебування у закладі передбачає замовлення страв та напоїв

Sunset Terrace

Sunset Terrace запрошує насолодитися заходами Сонця в мальовничому місці столиці — на схилах Протасова яра, звідки відкривається чудова панорама міста.

На вас чекають цікаві фільми, жива музика та незабутня атмосфера. Обов’язкова умова – гості мають зробити замовлення їжі та напоїв.

Адреса: вул. Якова Гниздовського, 1-а

Ціна: від 200 гривень

Арт-завод Платформа

Арт-завод Платформа — це найбільший креативний та фестивальний кластер у Києві. Площа простору складає 120 тисяч кв. м і тут регулярно проходять різні івенти.

На "Арт-заводі" кінотеатр просто неба працює цілий день. Їжу та напої можна придбати на фудкортах простору. Анонси з наступними заходами можна відстежувати на сторінці арт-простору в Instagram.

Адреса: вул. Дніпровська Набережна, 13

Ціна : 4 800 грн за 2 години

Вище неба

Кіновечори над Дніпром просто неба, де панує затишна і романтична атмосфера, а купол і весь дах тільки для вас. З собою можна приносити їжу та напої або замовити доставку. Організатори самостійно зустрінуть кур’єра і все приготують до вашого приходу.

Також у вартість відвідування входять теплі пледи, пелюстки троянд, чай, цукерки, келихи, шампанське та фрукти.

Тут можуть організувати кіноперегляд лише для вас. Ви вибираєте будь-який фільм, попередньо скидаєте організаторам посилання на онлайн перегляд і вони всі підготують до вашого приходу.

Адреса: вул. Братська, 6/13

Ціна: від 490 гривень

JUST IN CINEMA

Відчуйте неповторну атмосферу кіновечірки просто неба, що зробить ваш вечір особливим. Зручні лежаки та розкішні види на місто створюють ідеальне середовище для релаксації та насолоди під зоряним небом.

Яскравий LED екран та високоякісна звукова система, доповнюють атмосферу та створюють незабутні враження.

Гостям пропонують попкорн, сендвічі та напої, щоб зробити ваш вечір не лише яскравим, а й смачним.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де під Києвом є секретні будиночки у лісі. Тут ви зможете прокидатися під спів птахів, снідати на затишних терасах, гуляти лісовими стежками, ловити промені вранішнього сонця між листям дерев і просто насолоджуватися красою природи.