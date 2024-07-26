В Киеве во время войны собираются отремонтировать школьный стадион за космическую сумму

Коммунальщики уже ищут подрядчика

Столичное коммунальное предприятие "Соломенка — Сервис" планирует капитально отремонтировать стадион школы №3, расположенной в Соломенском районе Киева. На эти нужны из бюджета собираются потратить 34,5 миллиона гривен.

Работы должны быть завершены в 2025 году. Об этом стало известно из опубликованного тендера на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Согласно тендерной документации, ремонтные работы будут проводиться на стадионе киевской вечерней школы №3, расположенной по улице Ушинского, 15. Подрядчика для выполнения работ планируют определить по результатам аукциона, который стартует уже 6 августа.

Ремонтные работы должны стартовать 20 августа 2024 года и быть полностью завершены до 20 июня 2025 года.

По условиям договора на стадионе подрядчик должен будет сделать новые спортивные площадки с каучуково-полиуретановым покрытием и полипропиленовой плиткой, а также искусственным газоном.

Также планируется установка спортивных комплексов Street Sport, футбольных ворот, монтаж опорных конструкций для волейбола, опорных конструкций для бадминтона и баскетбола.

Здесь также установят забор, новые лавки и урны. Территорию школьного стадиона облагородят и озеленят, проведут новое освещение.

На эти нужды из бюджета планируется выделить 34 миллиона 561 тисячу гривен.

Напомним, в Киеве на жилом массиве Виноградарь в Подольском районе коммунальщики планируют "реанимировать" обмелевшее озеро Синее. В июне 2024 года КП "Плесо" объявило очередной тендер на расчистку водоема, но торги уже в шестой раз не состоялись. Каждый раз предложения участников отклоняются по разным причинам.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киевской области детский сад хотят оснастить солнечными панелями и на эти цели община выделит 3,2 миллиона гривен. Работы должны быть выполнены в полном объеме до 15 сентября 2024 года.