Как выглядел Киев на открытках начала XX века: опубликованы уникальные фото

Знакомые места сквозь призму десятилетий

Столица Украины во все времена поражала своей колоритностью и особой энергетикой. Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе.

На сегодняшний день именно ретро фотографии остаются едва ли не единственной возможностью увидеть то, каким была столица много десятилетий назад, ведь именно старые фото — это тот мостик, который пролегает между прошлым и настоящим.

Редакция "Телеграфа" решила показать читателям открытки начала XX века, которые передают дух Киева тех времен и завораживают своей динамикой. Приятной фотопрогулки!

Крещатик от Бессарабки

В дореволюционный период в Киеве был очень популярен выпуск различных наборов открыток, которые были рассчитаны в основном на приезжих.

Именно поэтому, значительная часть открыток издавалась с наиболее популярными сюжетами и на них были запечатлены самые известные локации в городе.

На открытках, которые выпускал известный владелец книжного и нотного магазина Леон Идзиковский просматривались интересные и даже уникальные экземпляры, которые несут уникальную информацию.

Среди самых интересных сюжетов — общие виды Киева, площади, театры и учебные заведения, а также мосты, Днепр и Крещатик.

Общий вид на Подол

К примеру, комплект открыток издательства Идзиковского начала XX века содержит 25 черно-белых фотографий. На них изображены городские пейзажи, улицы, площади, отдельные здания, храмы и памятники Киева.

На них можно увидеть легендарный Николаевский цепной мост, который стал первым постоянным мостом через Днепр в Киеве. Существовал он с 1853 по 1920 год напротив Аскольдовой могилы, в районе впадения Чертороя в Днепр.

Длина его составляла 776 метров, а ширина — 16 метров. Автор проекта — англо-ирландский инженер Чарлз Виньоль. Мост был уничтожен в 1920 году отступавшими польскими войсками.

Николаевский цепной мост

Можно на открытках увидеть и Крещатик образца начала XX. На открытках можно рассмотреть конные экипажи, первые трамваи и неспешно прогуливающихся по городу людей.

Также на главной улице Киева в 1900-х годах было много зелени и аккуратные однотипные дома в несколько этажей.

Интересно выглядят и известные столичные соборы, монастыри и Киево-Печерская лавра, которые окружены зеленью и увенчаны внушительными куполами.

На открытках представлены Софийский, Успенский и Владимирский соборы, Михайловский монастырь, церковь Андрея Первозванного и общий вид на Лавру.

На открытках издательства Идзиковского встречаются красивые видовые панорамы Киева.

Благодаря этому можно увидеть, каким был старый город, Андреевская гора, Подол и Фроловский монастырь, а также как выглядела столица с высоты Университетского спуска.

Вашему вниманию представлено еще пару легендарных мест в Киеве ,которые долгое время считались его жемчужинами и визитными карточками. Среди них — железнодорожный мост, Аскольдова могила, вокзал, столичный университет, памятник святому Владимиру, Институт благородных девиц, Золотые ворота и Царский дворец.

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника на которой можно увидеть, как проходило строительство самого известного туристического объекта в Киеве и самого высокого в Украине монумента "Родина-мать".

Высота скульптуры от пьедестала до кончика меча составляет 62 метра (с постаментом — 102 метра). В одной руке статуя держит 16-метровый меч, а в другой — огромный щит. Он имеет 13 метров в высоту и 8 метров в ширину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел Киев 109 лет назад на редких фото, сделанных сестрой милосердия из Америки в 1915 году. Интересно, что многие ныне известные и популярные у жителей и гостей столицы локации в прошлом выглядели совсем иначе.