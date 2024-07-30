Прикраса довоєнної столиці: який вигляд мав легендарний київський кінний цирк "Гіппо-Палас" (фото)

Цирк був збудований у 1902 році

Столиця України може похвалитися своєю багатовіковою історією та колоритними місцями. Однією із найяскравіших локацій міста безперечно був київський кінний цирк Крутікова чи Гіппо-Палас.

Двоповерхова будівля Hippo-palace була одним з найбільших цирків у Європі і вважалася справжньою прикрасою довоєнної столиці. Тут збиралися сотні людей і проводилися неймовірні вистави за участю дресованих коней.

Редакція "Телеграфу" вирішила показати своїм читачам колоритні фотографії першого київського цирку, який розташовувався на Хрещатику та був реальною цікавинкою тогочасного Києва.

Так 6 грудня 1902 року в Києві на вулиці Миколаївській (нині В. Городецького) урочисто відкрили будівлю першого міського цирку.

Ця легендарна споруда була виконана у стилі модерн та чудово доповнювала тодішню історичну забудову Хрещатика. Проект реалізував відомий київський архітектор Едуард Брадтман.

Першим власником кінного цирку у Києві був Крутіков Петро Сильвестрович. Саме тому заклад і був відомий киянам як Цирк Крутікова чи Hippo-palace.

Наприкінці 19 століття київська влада вирішила збудувати в місті капітальний цирк. Магнат Петро Крутиков за 100 000 рублів придбав земельну ділянку неподалік вулиці Хрещатик, де і було зведено будівлю цирку Гіппо-Палас.

Головний фасад будівлі прикрашала унікальна арка-вікно, а сама будівля була абсолютно новаторською. Hippo-palace був оснащений системою опалення парою та гардеробом, а також особливою його прикрасою був гарний скляний купол.

Петро Крутиков народився в Києві 1860 року і його родина походила з дворянського стану. Закінчив гімназію Павла Галагана і проживав у маєтку на Липках, який він згодом успадкував від батька. Після закінчення гімназії навчався в Київському університеті Святого Володимира.

Крутіков був чиновником канцелярії київського генерал-губернатора, але в якийсь момент вирішив піти у відставку і усамітнювався в родинній садибі, де дресирував улюбленців-коней.

Будівництво цирку Крутікова закінчено 1903 року і коштувало 325 000 рублів, що значно перевершувало фінансову спроможність власника. Він витратив усі гроші, що успадкував від батька і навіть був змушений продати родовий маєток на Липках.

Цирк Крутікова було освячено і відкрито для відвідування 6 грудня 1903 року.

Циркова зала вміщала 2000 глядачів, а сама будівля мала два поверхи. Це зробило Hippo-palace найбільшим концертним залом тодішнього Києва та одним із перших двоповерхових цирків Європи.

Тут часто відбувалися концерти та світські заходи. У Hippo-palace проходили концерти легендарних співаків Федора Шаляпіна та Леоніда Соболєєва, а також проводив свої літературні збори Олександр Купрін.

Петро Крутіков власноруч дресирував та готував коней, а також сам брав участь у виступах. Для коней він побудував за містом стайні та манеж, де й проводив репетиції. Він став першою людиною, яка показала дресирування без батога і зірками його цирку були саме коні.

Деякі кияни навіть жартували, що до "коней Петро Крутіков ставився краще, ніж до багатьох людей".

Відвідувачі цирку, залежно від ряду, мали заплатити від 1,50 до 2,50 рублів. Місця другого ярусу коштували від 60 копійок до 1 рубля, а за 30-50 копійок можна було дивитися виставу з гальорки — третього ярусу.

Петро Крутіков не прийняв переворот більшовиків і 1919 року він емігрував до Італії. Подальша його доля невідома.

За часів СРСР будівля цирку була націоналізована та проіснував він до 1941 року.

Під час нацистської окупації Києва у вересні 1941 року цирк був підірваний диверсійними загонами НКВС, як і ряд інших споруд центральної частини міста.

У післявоєнний період на порожній земельній ділянці було збудовано широкоформатний кінотеатр "Україна".

Нагадаємо, що в мережі була опублікована унікальна кінохроніка, на якій можна побачити, як проходило будівництво найвідомішого туристичного об’єкту в Києві та найвищого в Україні монумента "Батьківщина-мати".

Висота скульптури від п’єдесталу до кінчика меча становить 62 метри (з постаментом – 102 метри). В одній руці статуя тримає 16-метровий меч, а в іншій – величезний щит. Він має 13 метрів заввишки і 8 метрів завширшки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав Київ 109 років тому на рідкісних фото, зроблених сестрою милосердя з Америки 1915 року. Цікаво, що багато нині відомих і популярних у мешканців та гостей столиці локації в минулому виглядали зовсім інакше.