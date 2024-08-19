Місцями хмарність та до +34 градусів вдень: погода у Києві на початку тижня

В такі дні краще одягати легкий одяг та пити якомога більше води

На початку поточного тижня у столиці України прогнозується висока денна температура та переважно ясна погода. Хоча іноді буде хмарність, але дощу не передбачається.

Як інформує ресурс Meteofor, місто цими днями прогріється до максимальних +34 градусів. Вночі ж показники термометрів перебуватимуть в коридорі +20…21 градусу.

Протягом ночі понеділка, 19 серпня, на небі трималась невелика хмарність, однак вже вранці-ввечері очікується ясна погода. Вдень температура повітря прогріється до +34 градусів, а вночі охолонула до +20 градусів. Максимальна сила вітрів прогнозується на початку другої половини доби — помірні 6 м/с.

Вівторок, 20 серпня, також очікується спекотним та безхмарним. Денна температура підвищиться до +34 градусів. Вночі стовпчики термометрів впадуть до +21 градусу. Потужність вітрів коливатиметься від тихих 1 м/с до легких 3 м/с.

Наступного дня, 21 серпня, погода буде подібна вівторку — сонце та висока температура. Протягом другої половини середи передбачається невелика похмурість. Показники термометрів вдень підвищаться до +33 градусів, а вночі опустяться до +21 градусу. Сила вітрів не буде вище слабких 4 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що метеорологиня і телеведуча Наталія Діденко розповіла скільки ще триматиметься спека в Україні.