Світ втрачає одне з див природи: все через рекордне за 400 років підвищення температури (відео)

Великий Бар'єрний риф переживає найбільше масове знебарвлення за всю історію — і виною тому потепління води, спричинене зміною клімату

Австралійські вчені намагаються якнайкраще дослідити океан. Одна з причин — вибілення Великого Бар'єрного рифу. Це диво природи може зникнути вже за 20 років. Температура рифу злетіла до 400-річного максимуму.

Інформацію про дослідження опублікували в Nature. Вчені провели хімічний аналіз коралових скелетів. Вони виявили безпрецедентну тенденцію до потепління, яка може призвести до знищення рифу.

Корали зазвичай "відбілюються", коли вони піддаються впливу високих температур. Залежно від тяжкості та тривалості знебарвлення корали можуть відновитися або загинути, створюючи загрозу для екосистем, які є середовищем існування для рибальства, приваблюють туристів і захищають узбережжя від штормів.

З останнього вибілювання 2016 року багато ділянок рифу відновилися. Але дослідники попереджають, що наслідки цьогорічного масового знебарвлення коралів можна побачити лише через 6–9 місяців. Приблизно 30–50% досліджених з повітря рифів все ще знаходяться під загрозою. Вчені кажіть: "якщо ми й надалі спостерігатимемо такий рівень прискореного потепління та більш частого відбілювання, цей процес відновлення буде погіршуватися досить швидко. Цілком імовірно, що Великий Бар’єрний риф стане зовсім іншим місцем через 20–30 років".

Раніше "Телеграф" розповідав про виявлення стародавніх людей дуже низького зросту. Їх прозвали "гобітами". Нещодавня знахідка показує, наскільки вони були маленькими.