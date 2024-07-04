"Тримайтеся подалі від асфальту": синоптик розповіла, скільки ще триватиме сильна спека

Українцям порадили поїхати на природу

В Україні весь наступний тиждень буде триматись сильна спека. Температура повітря становитиме +33-37 градусів, а на півдні, сході та в багатьох центральних областях буде +35-39, а місцями, ймовірно, до +40 градусів.

Про це повідомила метеорологиня і телеведуча Наталія Діденко. За її словами, домінуватиме суха погода з високою пожежною небезпекою.

Діденко підкреслила, що в цей період важливо мати запас води. Також вона порадила запланувати, за можливості, побути з дітьми чи старшими людьми десь подалі від асфальту та поближче до гір чи хоча б тінистих садків, річок та ставків.

Синоптик також повідомила, що в п'ятницю, 5 липня, у західних областях очікується +23-27 градусів. Місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. На півночі України завтра також буде комфортно, вдень +24-29 градусів. Є ймовірність локальних дощів, але нічого серйозного.

За її прогнозом, у центрі не очікується істотних опадів. Вдень буде +25-30, на Дніпропетровщині — до +33-35 градусів. На півдні України повітря прогріється до +29-33 градусів, а на Запоріжжі — до +35 градусів.

Діденко наголосила, що на сході буде найспекотніше. Максимально вдень очікується +33-37 градусів. Проте завтра ввечері на сході можуть пройти дощі з грозами.

У Києві 5-го липня передбачається комфортна температура повітря, +25-26 градусів. Є невелика ймовірність короткочасного грозового дощу.

Вона також зазначила, що на вихідних в Україні буде сухо та сонячно. Сильна спека очікується на сході, півдні та в центрі — +32-37 градусів. На заході 6-7 липня очікується +26-32 градуси. На півночі впродовж суботи та неділі буде +28-32 градуси.

"Нагадую. На наступному тижні в більшості областей України, окрім західних, пануватиме сильна спека. Використайте вільний час, якщо можливо, щоб побути поближче, хоча й до комарів, проте все ж подалі від спеки. У кого робота — виконуйте прості правила порятунку від сильної спеки", — зазначила Діденко.

Також вона підкреслила, що у зв'язку із прогнозом та вже наявністю сильної спеки у сумнівних соцмережах посилюються маніпуляції, що нібито у Києві буде +40, і взагалі Аравійський півострів включно з Сахарою плавно перетечуть на територію України. Діденко закликала українців не піддаватись на провокації.

Нагадаємо, раніше народний синоптик із Волині Володимир Деркач в ексклюзивному прогнозі "Телеграфу" розповів, на яку погоду українцям чекати в липні 2024 року.