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Вы точно не узнаете это место: как раньше выглядел киевский центральный автовокзал (фото)

Автор
Анна Нестерова
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Центральный киевский автовокзал
Центральный киевский автовокзал. Фото Коллаж "Телеграфа"

Знакомые места сквозь призму десятилетий

Столица Украины может посхвастаться своей многовековой историей и колоритными местами. Одной из самых ярких и узнаваемых локаций Киева бесспорно является центральный автовокзал, который всегда был полон пассажиров и гудел как настоящее осиное гнездо.

Здесь в любое время года было многолюдно — ежедневно автовокзал обслуживал около 7 тысяч пассажиров. "Вторые ворота города"- именно так называли это место на протяжении многих десятилетий.

Редакция "Телеграфа" решила показать своим читателям колоритные фотографии киевского центрального автовокзала, которые были сделаны в разное время и отлично передают дух места, которое пропитано слезами радости от долгожданных встреч и горечью расставаний.

История киевского центрального автовокзала

Центральный автовокзал в Киеве — это ворота города и одна из ключевых транспортных узловых точек столицы Украины. Он расположен возле станции метро "Демиевская" в Голосеевском районе. Здесь курсируют как внутренние, так и международные автобусные маршруты.

Построен Центральный автовокзал Киева был в 1957-1961 годах. Спроектирован он был из расчёта ежедневного отправления 600 автобусов 50 междугородных маршрутов, обслуживающих 7 тысяч пассажиров.

В начале 1970-х годов рядом с автовокзалом возвели автомобильный транспортный узел. Здесь всегда было многолюдно — на снимках из прошлого можно заметить, как пассажиры спешат к своим автобусам или же отдыхают в комфорных залах ожидания.

Изюминкой в оформлении интерьера залов автовокзала являются мозаичные керамические панно.

Здание автовокзала было впервые реконструировано в 2015 году. Интерьер был обновлен, а снаружи станция была обшита стеклом и вентилируемым фасадом.

Следующая реконструкция прошла в 2021 году. Внутри были отреставрированы мозаичные панно, а в помещении автовокзала открыта гостиница.

Отсюда сейчас отправляются внутренние рейсы по городам Украины и международные — в европейские страны. Здесь есть кассы, зоны отдыха, кафе, рестораны и магазины, а также точки обслуживания пассажиров.

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника на которой можно увидеть, как проходило строительство самого известного туристического объекта в Киеве и самого высокого в Украине монумента "Родина-мать".

Высота скульптуры от пьедестала до кончика меча составляет 62 метра (с постаментом — 102 метра). В одной руке статуя держит 16-метровый меч, а в другой — огромный щит. Он имеет 13 метров в высоту и 8 метров в ширину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел киевский рынок во времена СССР в объективе американского фотографа. В 1970-х годах столичный базар состоял из нескольких павильонов и не мог предложить покупателям большой ассортимент продуктов и заморскую экзотику. Все позиции были четкими и понятными, а цены — фиксированными.

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