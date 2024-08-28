Боги маркетингу: у Києві помітили банер із пікантною рекламою (відео)

Сумнівне рішення

Біля жвавої дороги у Києві автовласники звернули увагу на білборд із пікантною рекламою епіляції. Маркетологи хотіли привернути увагу потенційних клієнтів та вирішили використати неоднозначний прийом.

На банері можна помітити напис "Гарний ліс тільки в Карпатах" та зображення жінки у спідній білизні. Подібна реклама із сексуальним підтекстом – це завжди ризикований крок, оскільки не всі готові сприймати такий пікантний контент.

Мережа салонів LaserVille, які спеціалізуються на різних видах епіляції, розмістила на Борщагівці білборди із сумнівною рекламою. На банері є великий напис "Гарний ліс тільки в Карпатах" та зображена дівчина у спідній білизні.

Дана реклама, мабуть, повинна мотивувати жінок позбавлятися волосся на тілі і регулярно робити епіляцію.

Такий креативний підхід до реклами користувачі соцмережі оцінили позитивно та почали залишати іронічні жартівливі коментарі.

Негативу в українців неоднозначний банер не викликав і лише розвеселив людей:

Нагадаємо, у Києві з’явилися білборди та сітілайти з неоднозначними написами "Життя не має сенсу", "Буде тільки гірше" та "З депресії не вийти".

Як виявилося, таким "креативним" чином рекламують гарячу лінію психологічної підтримки "Варто жити". Неоднозначне подання інформації викликало бурхливу реакцію в соцмережах і люди почали вимагати від влади негайно прибрати провокаційну рекламу з вулиць.

Незабаром українська журналістка Яніна Соколова пояснила ідею цієї реклами та перепросила, що вона спрацювала не так, як на те розраховували.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ведуча Олена Кравець потрапила до гучного скандалу через рекламу білизни для військовослужбовців у київському метро. Деяких українців обурив такий "крінжовий" підхід до цієї теми і люди назвали це "неповагою" стосовно жінок-військових.